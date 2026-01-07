A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex
JACKERATH (dpa-AFX) - Die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW ist derzeit aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und herunterfallen. Der Flügel sei abgeknickt. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen Sabotageakt. Alles Weitere werde zurzeit noch geprüft. Das Windrad stehe wohl auf einem Gelände des Energiekonzerns RWE . Hersteller ist Windanlagenbauer Nordex .
Die Autobahn GmbH hatte zuvor mitgeteilt, das Windrad drohe umzustürzen. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden müsse, sei aktuell nicht absehbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolge durch die Polizei und die zuständige Autobahnmeisterei./cd/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 31,96 auf Tradegate (07. Januar 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +9,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,60 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -31,59 %/+11,94 % bedeutet.
