Scout24 - Aktie stürzt rapide ab - 07.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von -5,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute bei der Scout24 Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Scout24 Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +1,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,85 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Scout24 einen Anstieg von +1,22 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,22 % 1 Monat -0,85 % 3 Monate -16,16 % 1 Jahr +1,46 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,18 Mrd.EUR € wert.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.