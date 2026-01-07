DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 575 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 634,4EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
