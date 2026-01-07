Commerzbank Aktie schwach im Handel - 07.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Sie fällt um -2,34 % auf 35,11€. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,11€, mit einem Minus von -2,34 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,20 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +0,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,37 %. Im Jahr 2026 gab es für Commerzbank bisher ein Plus von +0,36 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,36 % 1 Monat +5,37 % 3 Monate +13,20 % 1 Jahr +123,93 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,73 Mrd. € wert.

Der Dax hat seine Rekordjagd am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.055 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem …

Im Dezember 2025 hat es in Deutschland 101.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl um 23.000 auf 2,908 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch …

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.