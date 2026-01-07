Metavista3D Aktie schmiert ab - 07.01.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Metavista3D Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,60 % hinzunehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Metavista3D Aktie. Sie fällt um -14,88 % auf 0,7150€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,33 %, geht es heute bei der Metavista3D Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metavista3D Aktie damit um +78,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Metavista3D eine positive Entwicklung von +78,89 % erlebt.

Metavista3D Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +78,89 % 1 Monat +19,26 % 3 Monate -22,60 %

Informationen zur Metavista3D Aktie

Es gibt 114 Mio. Metavista3D Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,08 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Metavista3D Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metavista3D Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metavista3D Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.