Verbio Aktie deutlicher Kursrutsch - 07.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Sie fällt um -4,39 % auf 22,660€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,41 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verbio-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +95,05 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +11,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +11,50 % erlebt.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,50 % 1 Monat +27,96 % 3 Monate +95,05 % 1 Jahr +84,27 %

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. € wert.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.