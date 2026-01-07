MilDef Group Aktie - Kurs auf Talfahrt - 07.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MilDef Group Aktie. Mit einer Performance von -6,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,26 %, geht es heute bei der MilDef Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MilDef Group ist ein führender Anbieter robuster IT-Lösungen für militärische und industrielle Anwendungen, bekannt für maßgeschneiderte Produkte, die extremen Bedingungen standhalten. Mit starker Präsenz in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Thales, Leonardo und Rheinmetall. Die Anpassungsfähigkeit an spezifische Kundenanforderungen ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei MilDef Group insgesamt ein Minus von -33,37 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MilDef Group Aktie damit um +8,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MilDef Group eine positive Entwicklung von +8,96 % erlebt.

MilDef Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,96 % 1 Monat -1,47 % 3 Monate -33,37 % 1 Jahr +9,06 %

Informationen zur MilDef Group Aktie

Es gibt 47 Mio. MilDef Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 527,22 Mio. € wert.

MilDef Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die MilDef Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MilDef Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.