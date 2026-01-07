AST SpaceMobile Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,59 % - 07.01.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AST SpaceMobile Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +28,57 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,59 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,05 %, geht es heute bei der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um +25,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AST SpaceMobile Registered (A) +25,58 % gewonnen.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,58 % 1 Monat +22,73 % 3 Monate +28,57 %

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Es gibt 278 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,82 Mrd. € wert.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.