Hyundai-Aktie schießt auf Rekordhoch – Nvidia-Fantasie beflügelt Anleger

Offiziell hatte Hyundai auf der Technologiemesse CES in Las Vegas angekündigt, künftig humanoide Roboter in seinen Fabriken einzusetzen . Die dort präsentierte Atlas-Plattform war allerdings nur als statisches Modell zu sehen, die geplante Produktionszahl von rund 30.000 Einheiten bis 2028 gilt am Markt nicht als kursrelevant genug, um den Kurssprung allein zu erklären. Shin Yoon-chul, Analyst bei Kiwoom Securities, verweist gegenüber Reuters daher auf einen anderen Faktor: das wachsende Vertrauen in eine strategisch tiefere Allianz mit Nvidia.

Auslöser der Rally ist weniger das operative Tagesgeschäft – vielmehr treiben Spekulationen über eine mögliche Ausweitung der Partnerschaft mit Nvidia die Fantasie der Investoren.

Für zusätzliche Dynamik sorgte ein Treffen zwischen Hyundai-Patriarch Euisun Chung und Nvidia-Chef Jensen Huang am Rande der CES. Am Markt wird zunehmend eingepreist, dass die Kooperation über die reine Lieferung von Hochleistungschips hinausgehen könnte – bis hin zu möglichen Beteiligungen an Hyundai-Töchtern oder gemeinsamen Plattformen für künstliche Intelligenz, Robotik und autonomes Fahren.

Diese Erwartungen bauen auf einer bereits bekannten Zusammenarbeit auf, die Hyundai und Nvidia im vergangenen Herbst vorgestellt hatten. Damals kündigten beide Konzerne an, gemeinsam an KI-Lösungen für autonome Fahrzeuge, intelligente Fabriken und digitale Zwillinge zu arbeiten. Geplant sind unter anderem leistungsfähige KI-Rechenzentren in Südkorea sowie der Einsatz von Nvidias neuesten Plattformen für Produktion, Simulation und Fahrzeugsysteme.

Für Anleger steht nun weniger der kurzfristige Ertrag im Fokus, sondern die Perspektive: Sollte Hyundai tatsächlich zu einem strategischen Kernpartner im Nvidia-Ökosystem werden, könnte das dem Autobauer – und seinen Beteiligungen – weiteres Kurspotenzial eröffnen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





