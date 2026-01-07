    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Medien, Deals, Macht

    Netflix sticht Paramount aus: Warum Warner das Milliardenangebot ablehnt

    Warner Bros. weist das nachgebesserte Paramount-Angebot zurück. Zu riskant, zu teuer, zu unsicher. Der Vorstand setzt klar auf den Netflix-Deal.

    Foto: ingusk - stock.adobe.com

    Warner Bros. Discovery hält das nachgebesserte Übernahmeangebot von Paramount Skydance (PSKY) für unzureichend. Der Verwaltungsrat riet den Aktionären, ihre Aktien nicht an Paramount anzudienen. Das geht aus einem Schreiben an die Anteilseigner hervor, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, berichtet Bloomberg.

    Zweifel an Wert und Abschluss

    Der Vorstand sieht im Angebot von Paramount nicht genug Wert. Er zweifelt zudem daran, dass der Deal überhaupt zustande kommt. Paramount hatte am 22. Dezember ein überarbeitetes Angebot vorgelegt. Es bestätigte den Kaufpreis von 30 US-Dollar je Aktie. Zugleich erhöhte Paramount die Ausstiegsgebühr. Der Milliardär Larry Ellison sagte außerdem zu, die Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 40,4 Milliarden US-Dollar persönlich zu garantieren.

    Für Warner wiegen die Risiken dennoch schwer. Der Vorstand verweist auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar an Fremdfinanzierung. Er bezeichnete die Transaktion als den größten fremdfinanzierten Unternehmenskauf der Geschichte.

    "Die außergewöhnlich hohe Fremdfinanzierung sowie weitere Bedingungen des PSKY-Angebots erhöhen das Risiko eines Scheiterns erheblich, insbesondere im Vergleich zur Sicherheit der Netflix-Fusion", schrieb das Unternehmen. "Veränderungen der operativen Entwicklung oder der Finanzlage von Ziel oder Käufer sowie Verschiebungen im Branchen- oder Finanzierungsumfeld könnten diese Finanzierungszusagen gefährden."

    Fesseln im Tagesgeschäft

    Der Vorstand kritisiert weitere Auflagen. Das Angebot schränke die operative Handlungsfreiheit bis zum Abschluss ein. So dürfe Warner keine Technologie-Infrastrukturverträge über mehr als 30 Millionen US-Dollar pro Jahr abschließen. Diese Vorgaben könnten dem Geschäft in den 12 bis 18 Monaten bis zum Abschluss schaden. Zugleich gäben sie Paramount einen Vorwand, den Deal später aufzugeben, heißt es in dem Brief.

    Hohe Kosten eines Kurswechsels

    Ein Abbruch des bestehenden Vertrags mit Netflix würde Warner 4,7 Milliarden US-Dollar kosten. Darin enthalten sind 2,8 Milliarden US-Dollar Vertragsstrafe an Netflix, 1,5 Milliarden US-Dollar wegen eines gescheiterten Schuldenumtausches sowie zusätzliche Finanzierungskosten von rund 350 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug blieben Warner nur 1,1 Milliarden US-Dollar aus der von Paramount angebotenen Ausstiegsgebühr von 5,8 Milliarden US-Dollar.

    Zwei Visionen, ein Ziel

    Paramount, kontrolliert von Oracle-Chairman Larry Ellison und seinem Sohn David, versucht seit Monaten, Warner zu übernehmen. Die Offerten führten dazu, dass Warner sich im Oktober offiziell zum Verkauf stellte. Am 5. Dezember kündigte Warner schließlich einen Deal mit Netflix an. Netflix will die Studios und das Streaming-Geschäft für Bar- und Aktienleistungen im Wert von 27,75 US-Dollar je Aktie übernehmen. Die Kabelsender sollen zuvor abgespalten und an die Aktionäre ausgekehrt werden.

    Nachdem Paramount unterlegen war, wandte sich das Unternehmen direkt an die Aktionäre und bot 30 US-Dollar in bar je Aktie.

    Der Streit dreht sich vor allem um den Wert der Kabelsender wie TNT und CNN. Sie verlieren Zuschauer und Werbekunden. Paramount veranschlagt ihren Wert mit rund 1 US-Dollar je Aktie. Analysten sehen teils höhere Werte. Der Vorstand von Warner bleibt überzeugt, dass die aktuelle Struktur mehr bringt.

    "Ihr Vorstand hat eine Fusion mit Netflix ausgehandelt, die den Wert maximiert und gleichzeitig die Abwärtsrisiken begrenzt, und wir sind einstimmig der Ansicht, dass die Netflix-Fusion in Ihrem besten Interesse ist", heißt es in dem Schreiben.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
