Wadephul setzt in Paris Ukraine-Beratungen fort

PARIS (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt die Beratungen über den europäischen Beitrag zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf Ministerebene in Paris fort. Bei einem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski, werde es am Nachmittag auch um die Entwicklung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand und den europäischen Beitrag zur langfristigen Sicherheit gehen, kündigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin an.

Später sollte zu dem Treffen in der französischen Hauptstadt Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hinzukommen. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder Deutschland, Frankreich und Polen in Weimar begründet worden.