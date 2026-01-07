    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul setzt in Paris Ukraine-Beratungen fort

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt die Beratungen über den europäischen Beitrag zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf Ministerebene in Paris fort. Bei einem Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski, werde es am Nachmittag auch um die Entwicklung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand und den europäischen Beitrag zur langfristigen Sicherheit gehen, kündigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin an.

    Später sollte zu dem Treffen in der französischen Hauptstadt Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hinzukommen. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder Deutschland, Frankreich und Polen in Weimar begründet worden.

    Europäische Sicherheit und Stärkung der Ukraine Themen

    Im Zentrum der Beratungen in Paris stünden die europäische Sicherheit, die laufenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Stärkung der Ukraine, sagte die Sprecherin weiter. Die Gespräche würden nahtlos an die Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen vom Dienstag anknüpfen. Auch über die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den fortdauernden russischen Angriffskrieg würden die Außenminister sprechen.

    Zusammenarbeit mit Indien soll vertieft werden

    Mit dem indischen Außenminister solle über eine Vertiefung der sicherheits-, verteidigungs- und wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit gesprochen werden, auch mit Blick auf den geplanten EU-Indien-Gipfel Ende des Monats, fügte die Sprecherin hinzu. Indien spiele im Indopazifik, einer Region von großer politischer Bedeutung für Europa, eine führende Rolle bei der Sicherung freier Seewege und der Aufrechterhaltung einer regelbasierten Ordnung, die für die Sicherheit und den Wohlstand beider Regionen entscheidend sei./bk/DP/nas






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
