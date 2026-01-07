RTL News streicht rund 230 Jobs
KÖLN (dpa-AFX) - Bei RTL News fallen rund 230 Arbeitsplätze beim angekündigten Stellenabbau bei RTL Deutschland weg. Das teilte der Sender mit. Insgesamt sollen im Konzern rund 600 Arbeitsplätze gestrichen werden.
Laut der Pressemitteilung sind die Maßnahmen Teil einer Neuausrichtung von Marken, Programmen und Abläufen. Ziel sei es, journalistische Qualität zu stärken, redaktionelle Kräfte digital effektiver einzusetzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Medienwelt zu sichern. VIP- und People-Themen werden künftig unter der Marke "Exclusiv" gebündelt, die ab Januar 2026 sieben Tage die Woche bei RTL ausgestrahlt werden soll. Die Magazine "Gala" bei RTL und "Prominent" bei Vox sowie das Shortformat "#VOXStimme" werden eingestellt.
Zudem planen RTL und ntv ab Frühjahr 2026 ein gemeinsames Morgenprogramm von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr. In diesem Zusammenhang gehen die Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" in dem neuen Format auf. In der Primetime soll sich RTL News verstärkt auf investigative Formate wie "Team Wallraff" und "stern investigativ" sowie das Magazin "Extra" konzentrieren. Vorgesehen ist außerdem ein zentraler Newsroom in Köln mit einem Pendant in Berlin.
Konkrete Umsetzung der Kürzungen
Der Stellenabbau betrifft nur RTL News. Die Marken ntv, stern, GEO und Capital sollen nicht direkt betroffen sein. Die Veränderungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat, betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst vermieden werden, hieß es.
Bereits im Dezember hatte RTL Deutschland angekündigt, insgesamt rund 600 Stellen zu streichen. "Es gibt zwei große Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein", sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der dpa. Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage.
RTL Deutschland gehört zur internationalen RTL Group , Europas größter kommerzieller Sendergruppe, die Teil des Bertelsmann-Konzerns ist. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Sender RTL, Vox und ntv sowie den Streamingdienst RTL+./svv/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 34,90 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +0,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -16,91 %/+0,29 % bedeutet.
Auch noch mal ganz schön zum nach lesen..... um was es hier beim ARP geht 😊
Netto-Finanzschulden
Die RTL Group hatte am 30. September 2025 Netto-Finanzschulden in Höhe von -71 Millionen Euro (31. Dezember 2024: -492 Millionen Euro). Am 6. Mai 2025 hat die RTL Group die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 387 Millionen Euro ausgezahlt (2,50 Euro je Aktie). Am 1. Juli 2025 erhielt die RTL Group 1,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von RTL Nederland.
Aktienrückkäufe
Am 27. Juni 2025 gab die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt. Der Kaufpreis setzt sich aus 150 Millionen Euro in bar und einer variablen Komponente zusammen, die an die Kursentwicklung der RTL-Group-Aktie gekoppelt ist. Die potenzielle variable Komponente kann von Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, jederzeit innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs der RTL Group 41 Euro übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die variable Vergütung ist auf 377 Millionen Euro begrenzt. Die RTL Group kann diese entweder in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus beidem begleichen.
Aktienrückkäufe ermöglichen der RTL Group einen Bestand an eigenen Aktien aufzubauen, der zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente aus der Sky-Deutschland-Transaktion oder für andere zukünftige Akquisitionen verwendet werden kann.
Im September 2025 hat die RTL Group insgesamt 3.166.052 RTL-Group-Aktien zu einem Preis von 37,85 Euro je Aktie im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots erworben. In der zugehörigen Pressemitteilung vom 15. September 2025 hatte die RTL Group bereits angekündigt, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt fortsetzen zu wollen.
Heute startet die RTL Group ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 RTL-Group-Aktien für insgesamt 29,2 Millionen Euro durch Transaktionen am offenen Markt – dies entspricht einem maximalen Kaufpreis von 35 Euro je Aktie. Das Rückkaufprogramm startet am 18. November 2025 und endet spätestens am 11. März 2026. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.
Das Aktienrückkaufprogramm wird von einer Bank durchgeführt, die ihre Handelsentscheidungen hinsichtlich des Zeitpunkts des Aktienkaufs unabhängig von und ohne Einflussnahme durch die RTL Group trifft.
Hier aufgelistet die Key Facts aus den HJ Bericht.
H1/2025: RTL Group beschleunigt Transformation durch dynamisches Streaming-Wachstum, langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und Akquisition von Sky Deutschland
- Streaming-Wachstum: Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen; Streaming-Umsatz wuchs um 27,0 Prozent; Streaming-Anlaufverluste wurden im ersten Halbjahr 2025 auf 34 Millionen Euro mehr als halbiert
- Langfristige Fortführung der Streaming-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis mindestens 2030
- Geplante Akquisition von Sky Deutschland (DACH), um das Streaming-Geschäft der RTL Group deutlich auszubauen und ihre Erlösströme weiter zu diversifizieren
- Signifikante Wertschaffung: Verkauf von RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen; erwartete Dividende aus der Transaktion in Höhe von 5 Euro pro Aktie
- H1/2025: Gesamtumsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro (H1/2024: 2,9 Milliarden Euro); Adjusted EBITA in Höhe von 160 Millionen Euro (H1/2024: 172 Millionen Euro), durch Kostendisziplin weitgehend im Rahmen der Erwartungen
- TV-Werbeumsatz sank um 6,9 Prozent, Digital-Werbeumsatz stieg um 27,1 Prozent im ersten Halbjahr 2025
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Anstieg des Adjusted EBITA auf rund 780 Millionen Euro, sofern – wie derzeit erwartet – der TV-Werbeumsatz der RTL Group im zweiten Halbjahr 2025 um 2 bis 3 Prozent steigt
