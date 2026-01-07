Ärztepräsident fordert Zucker- und Alkohol-Abgabe
BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, wirbt für eine neue Abgabe auf Alkohol, Tabak und Zucker. Bei einer wirkungsvollen zweckgebundenen Verwendung könnte sich wahrscheinlich "eine Mehrheit dem anschließen", sagte Reinhardt bei einer Neujahrspressekonferenz der Bundesärztekammer in Berlin. "Es wäre sinnvoll, das zu tun und die daraus entstehenden Einnahmen dem Gesundheitswesen zuzuführen."
Reinhardt bedauerte, dass Lobbygruppen auf so eine Forderung hin Verbotsvorwürfe erhöben. Der Allgemeinarzt verwies auf Großbritannien, wo infolge einer Zuckersteuer zuckerhaltige Getränke teurer geworden seien. Diabeteszahlen könnten so sinken. "Das erfordert einen gewissen politischen Mut", räumte Reinhardt ein.
"Lebenswerte, gesunde Lebensjahre"
Geworben werden könne aber etwa damit, dass mit solchen Mitteln zum Beispiel gesundes Verhalten im Kindergarten oder im Grundschulalter angeregt werden könnte. So könnten "lebenswerte, gesunde Lebensjahre" gewonnen werden. Angesichts klarerer wissenschaftlicher Hinweise auf die Wirksamkeit sei es dafür "hohe Zeit".
Zur Finanzstabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen forderte Reinhardt unter anderem die Entlastung der Beitragszahlerinnen und -zahler von den Kosten für die Versicherung der
Bürgergeldbeziehenden. Er bekräftigte das Ziel von konkreten Vorschlägen zu den GKV-Finanzen bis Ende März. Die dafür eingesetzte Regierungskommission tage noch in der laufenden Woche, wie er als Mitglied berichtete.
Warken versus Lauterbach
Als Hauptunterschied zwischen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) nannte Reinhardt ihre größere Bereitschaft, auf die Gesprächspartnerinnen und -partner aus dem Gesundheitswesen konkret einzugehen. Diese sei bei dem Mediziner Lauterbach nicht so stark ausgeprägt gewesen - was aber "nicht böse" gemeint sei. Warken ist laut Reinhardt in ihrem Amt angekommen./bw/DP/mis
Bier ,welches in der EU verkauft wird ,wird auch meist in der EU gebraut. Corona Extra wird glaub bei Hasseroeder gebraut und nicht aus Mexiko hierher geschifft . Die Brauereikonzerne haben in den Laendern, in denen sie verkaufen, meist auch Produktionskapazitäten.
Für die Spirituosen-Hersteller ist das wesentlich gefährlicher. Bieraktien werden mit runter gezogen ,da sie wohl in den gleichen Etfs und Fonds sind wie die Spirituosenwelt.
Auch bei den Marken ist man vorne. Corona Extra hab ich gerade im Supermarkt für 1,25 die Dose (0,33l) gesehen. Solche Preise sind Leute bereit zu zaheln, während andere den Kasten zu 5 bis 10 Euro verschleudern müssen.
Das Problem der Brauerei Aktien und die schlechte Performance der letzen Jahre kam wohl aus dem SChuldenüberhang. Die Branche hat extrem konsolidiert. An den Schulden haben Anheuser (aber auch der Konkurrent Molson Coors) über Jahre abzahlen müssen.
Die Aktien sind vom Free Cash Flow her günstig. Meine Spekulation ist, dass mit niedrigeren SChuldenständen auch die Dividenden und Aktienrückkäufe wieder steigen.
Dann wird die Aktien auch für ausschüttungsorientierte Anleger wieder interessant. Die Bierkonzerne sind immer noch Cashmaschinen (auch wenn natürlich die Zeiten von Bier auf der Arbeit oder zum Frühstück vorbei sind).
Man muss auch bedenken, dass Anheuser sehr international ist. Große Teile des Geschäfts finden in Mittel und Südamerika statt. Da hat man natürlich immer auch Schwankungen durch die Währung.
Die Brauereien sind gerade nicht sehr beliebt an der Börse. Wie beim Tabak denke ich aber, dass die Bierkonzerne noch viele profitable Jahre haben. Viele kleinere Brauereien haben Probleme, da sie nicht das Geld für die Erschaffung von Premiummarken ( wie Corona Extra usw) haben. Diese scheiden wenn früher aus dem Markt aus als Anheuser, Heineken und Co.
Die Aktien sind natürlich keine AI/KI- Raketen. Die Werte sind interessant, da sie zu hohen Cashflowrenditen handeln.