Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 1,180 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27,79 Mrd..

Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0462. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 119,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+9.980,47 % bedeutet.