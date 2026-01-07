    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group

    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence

    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vodafone Group Plc!
    Long
    0,96€
    Basispreis
    0,09
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1,10€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Vodafone Group

    +1,50 %
    +4,00 %
    +7,83 %
    +21,39 %
    +42,27 %
    +14,68 %
    -18,10 %
    -60,66 %
    -37,54 %
    ISIN:GB00BH4HKS39WKN:A1XA83

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 1,180 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27,79 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0462. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 119,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+9.980,47 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 119 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 119,00£, was eine Steigerung von +11532,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vodafone Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     