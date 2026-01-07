ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 1,180 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27,79 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0462. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5556GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 119,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+9.980,47 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 119 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vodafone Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dazu gab es jedes Jahr gute Dividenden.
De la Valle scheint den Laden wieder auf Kurs gebracht zu haben..
Es tut mir leid. Aber den UBS Fritzen kann ich bereits lange nicht für voll nehmen.