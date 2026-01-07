ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Evonik, die Preise zu halten und das Volumen ausreichend zu steigern, um die Marktschätzungen für das operative Ergebnis zu erreichen. Er befürchtet eine Kürzung der Dividende und eine weiterhin erfolglose Suche nach Käufern für zum Verkauf stehende Anlagen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 13,39 auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,25 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,7900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -17,91 %/+4,48 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 11,60 Euro
Evonik Aktie: Medizintechnik-Schub
Evonik meldet heute eine wichtige Zulassung in China: Die Nationale Arzneimittelbehörde NMPA genehmigt erstmals ein 3D-gedrucktes Schädelimplantat auf Basis des Filaments VESTAKEEP Fusion iC4800 3DF. Das Produkt wird vom Partner Tianjin Cone Medical gefertigt und markiert die erste Freigabe eines Schädelimplantats in China, das mit FDM-3D-Drucktechnologie hergestellt wird. Für Evonik ist das ein weiterer Baustein in der Strategie, sich stärker auf margenstarke Spezialanwendungen zu stützen, auch wenn die unmittelbaren Umsatzwirkungen begrenzt bleiben.
- Erste NMPA-Zulassung für ein FDM-gedrucktes Schädelimplantat in China
- Material mit Osteointegrations-Eigenschaften für bessere Einheilung
- Implantatproduktion über Partner Tianjin Cone Medical
Ich glaube, es ist relativ egal, für wieviel Geld Dax-Vorstände von anderen Unternehmen Aktien gekauft haben. Teilweise sind sie ja dazu verpflichtet. Man muss sich das im Einzelfall anschauen.
BASF ist ein Weltkonzern, auch Evonik produziert geschätzt 80% seine Produkte nicht mehr in Deutschland. Den beiden geht es aber wesentlich besser als z.B. Dow Chemicals, die 2025 wohl tief in die roten Zahlen rutschen werden.