Berenberg senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro

DerKosmokrat schrieb 11.12.25, 10:55

BASF ist ein Weltkonzern, auch Evonik produziert geschätzt 80% seine Produkte nicht mehr in Deutschland. Den beiden geht es aber wesentlich besser als z.B. Dow Chemicals, die 2025 wohl tief in die roten Zahlen rutschen werden.

Generell leidet die Chemiebranche derzeit an Überkapazitäten, die einen enormen Preisdruck verursachen. Es müssen viele Anlagen geschlossen werden, die nicht mehr profitabel arbeiten. Das kann sehr weh tun und zu großen Abschreibungen führen. Überleben werden es nur die großen, die ausreichend finanziellen Puffer haben. Da sehe ich BASF und Evonik ganz gut aufgestellt. Beide grundsolide finanziert, und beide können notfalls die Dividende kürzen oder pausieren, sollte es noch schlimmer kommen.

Gerade Evonik ist mit Spezialchemikalien in einem Markt unterwegs, wo es generell weniger Konkurrenz gibt und die Konkurrenten oft deutlich kleiner als Evonik sind.

Wir müssen uns eben daran gewöhnen, dass wir auf einen Planeten leben, der nicht mehr als ein paar Prozent Wachstum pro Jahr hergibt. Die Wachstumsmaschine China ist bald da, wo Nordamerika und Europa schon lange sind: Unter 5% Wachstum.

Wo Deutschland recht gut ist: Maximale Effizienz aus einen Prozess rauszuquetschen. Und genau das braucht die Chemiebranche jetzt. Günstiger produzieren durch größere Anlagen ist einfach. Günstiger produzieren durch Automatisierung, Digitalisierung, Globalisierung und Prozessoptimierung, das ist schon schwieriger. Das dadurch der Produktionsstandort Deutschland unter die Räder kommt, ist schmerzhaft, aber die deutsche Innovationszentrale mit wirklich guten Ingenieuren ist weiterhin ein Vorteil im internationalen Vergleich.