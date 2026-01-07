    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berlins Bürgermeister

    Infrastruktur schnell besser schützen

    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem tagelangen Stromausfall will Berlin die kritische Infrastruktur besser schützen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte an, dafür solle es kurzfristig in Berlin Maßnahmen geben. "Wir werden jetzt nochmal schauen, wie wir sehr, sehr kurzfristig die Orte, die angreifbar sind in unserer kritischen Infrastruktur, schneller absichern können", erklärte Wegner.

    Ziel sei, innerhalb kurzer Zeit 100 Prozent des überirdischen Stromnetzes in Berlin mit Videokameras zu überwachen, sagte der Regierungschef. Nach Angaben der für Energie zuständigen Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) verläuft aktuell ein Prozent des 35.000 Kilometer umfassenden Berliner Stromnetzes überirdisch. Drei Viertel dieser Leitungen wiederum würden bereits mit Kameras überwacht.

    Eine Verbesserung der Infrastruktur sei aber nicht nur Aufgabe Berlins, betonte Wegner. Dazu habe er sich auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verständigt. Nötig sei auch ein enger Austausch mit den anderen Bundesländern./mvk/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
