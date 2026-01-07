Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.01. - FTSE Athex 20 stark +2,11 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.059,54 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.
Top-Werte: Zalando +4,54 %, MTU Aero Engines +2,71 %, Rheinmetall +2,61 %
Flop-Werte: Scout24 -4,74 %, Commerzbank -2,76 %, Beiersdorf -2,43 %
Der MDAX steht bei 31.923,58 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +5,02 %, Delivery Hero +3,56 %, HENSOLDT +3,34 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -7,49 %, TUI -3,17 %, K+S -2,01 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:46) bei 3.775,60 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: Evotec +7,38 %, SUESS MicroTec +4,94 %, HENSOLDT +3,34 %
Flop-Werte: Kontron -1,46 %, Eckert & Ziegler -1,23 %, freenet -1,21 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.922,32 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,61 %, Schneider Electric +2,45 %, SAFRAN +2,24 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,34 %, L'Oreal -2,51 %, Deutsche Boerse -2,26 %
Der ATX steht bei 5.381,35 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +3,09 %, Verbund Akt.(A) +2,24 %, voestalpine +2,19 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,84 %, OMV -2,47 %, BAWAG Group -1,92 %
Der SMI steht bei 13.333,12 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Geberit +3,15 %, Logitech International +2,57 %, Lonza Group +1,78 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -3,63 %, Swiss Life Holding -2,56 %, CIE Financiere Richemont -2,50 %
Der CAC 40 steht bei 8.235,18 PKT und verliert bisher -0,37 %.
Top-Werte: Thales +5,54 %, Eiffage +3,38 %, Schneider Electric +2,45 %
Flop-Werte: Kering -4,76 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,34 %, L'Oreal -2,51 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.957,66 PKT und gewinnt bisher +1,06 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +3,62 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,65 %, Getinge (B) +2,59 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,68 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,08 %, SKF (B) -0,73 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.330,00 PKT und steigt um +2,11 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,04 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,63 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,36 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,02 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,82 %, Piraeus Port Authority -2,57 %
