    ThyssenKrupp Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +5,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie steigt um +5,02 % auf 10,173. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,173, mit einem Plus von +5,02 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten Verluste von -23,51 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +3,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,88 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Plus von +3,78 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,78 %
    1 Monat +2,88 %
    3 Monate -23,51 %
    1 Jahr +141,37 %

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,32 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 07.01. - FTSE Athex 20 stark +2,11 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Thyssenkrupp erwägt Verkauf von Stahlsparte an Jindal Steel


    Jindal Steel scheint schon seit längerem an der Stahlsparte interessiert zu sein.

    Dax steigt über 25.000 Punkte - 'Weltwirtschaft wird umgebaut'


    Die imposante Aufwärtsbewegung im Dax ist am Mittwoch mit dem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten weitergegangen. In der Spitze kletterte der deutsche Leitindex mit 25.086 Punkten so hoch wie nie zuvor. Gegen Mittag gewann er 0,70 Prozent auf …

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +4,95 %
    +5,42 %
    +3,40 %
    +2,11 %
    +222,04 %
    +98,27 %
    +46,22 %
    -23,87 %
    +30,77 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



