BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 85,88 auf 74,96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf. Bei Henkel reduzierte der Analyst seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 69,22EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.





