GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Phase hoher Investitionen bis 2023 habe sich der Energiekonzern zuletzt mehr auf Wertschöpfung fokussiert, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun davon aus, dass auf dem kommenden Kapitalmarkttag wieder der Verschuldungshebel angesetzt wird./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 9,277EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
