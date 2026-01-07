    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLION E-Mobility AktievorwärtsNachrichten zu LION E-Mobility

    Plusvisionen-Analyse

    Lion E-Mobility - Ist das die Wende?

    Lion E-Mobility erreicht die Jahresprognose 2025 mit positivem Ebitda und strategischen Fortschritten. Gelingt dem Unternehmen die Wende? Die Aktie steht vor wichtigen Hürden.

    Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch, davor ging es zumeist bergab. Könnte sich nun mehr tun bei dem Hersteller von Batteriepacks (vor allem für Busse und große Batteriespeicher) oder ist es lediglich eine weitere Euphorie-Episode im derzeitigen Abwärtstrend? Weiterlesen

    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
