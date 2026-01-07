Plusvisionen-Analyse
Lion E-Mobility - Ist das die Wende?
Lion E-Mobility erreicht die Jahresprognose 2025 mit positivem Ebitda und strategischen Fortschritten. Gelingt dem Unternehmen die Wende? Die Aktie steht vor wichtigen Hürden.
Heute geht es mit der Aktie von Lion E-Mobility kräftig aufwärts, im Xetra-Handel steht aktuell ein Plus von knapp 26 Prozent. Im vergangenen Jahr waren erratischen Schwankungen des Titel charakteristisch, davor ging es zumeist bergab. Könnte sich nun mehr tun bei dem Hersteller von Batteriepacks (vor allem für Busse und große Batteriespeicher) oder ist es lediglich eine weitere Euphorie-Episode im derzeitigen Abwärtstrend? Weiterlesen
