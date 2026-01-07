BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 92,80EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 129

Kursziel alt: 129

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

