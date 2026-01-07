JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von positiven Ergebnissen zweier Phase-III-Studien im Hepatitis-Bereich. Diese reduzierten die Risiken in einem Bereich, dessen Spitzen-Umsatzpotenzial unterschätzt werde./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 21,73EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 0,556

Kursziel alt: 0,556

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 0,56 £ , was einem Rückgang von -97,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer