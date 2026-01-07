JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von positiven Ergebnissen zweier Phase-III-Studien im Hepatitis-Bereich. Diese reduzierten die Risiken in einem Bereich, dessen Spitzen-Umsatzpotenzial unterschätzt werde./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 21,73EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 0,556
Kursziel alt: 0,556
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 0,556
Kursziel alt: 0,556
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte