JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst David Hayes sieht den Lebensmittelkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie am Beginn der dritten Phase des Neuorientierungsprozesses unter dem Arbeitstitel "Renew Danone"./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 75,68EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte