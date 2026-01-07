JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst David Hayes sieht den Lebensmittelkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie am Beginn der dritten Phase des Neuorientierungsprozesses unter dem Arbeitstitel "Renew Danone"./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 75,68EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



