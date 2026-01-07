UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Rückkauf von Minderheitsanteilen an den Dosenwerken in den USA sei wertsteigernder als Aktienrückkäufe, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein positives Signal für den Brauereikonzern./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 54,84EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

