BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1050 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit September 2025 dürfte die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters auch weiterhin von mehreren Nachfragetreibern profitieren, schrieb Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 13:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 1.050EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1200

Kursziel alt: 1050

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



