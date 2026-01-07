    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Anleger in Alarmstimmung

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupferpreis vor Mega-Neubewertung - darum ist Kupfer heißer als Gold und Silber

    Am gestrigen Dienstag (06. Januar) knallte der Kupferpreis zum ersten Mal über die Marke von 6 USD. Obgleich er dieses Niveau nicht ganz halten konnte, verdeutlicht dieser Vorstoß das immense Potenzial von Kupfer. 

    Anleger in Alarmstimmung - Kupferpreis vor Mega-Neubewertung - darum ist Kupfer heißer als Gold und Silber
    Foto: AdobeStock

    Kupfer sendet erste Schockwellen und bricht über die Marke 6 US-Dollar aus

    Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle stand die explosive Lage bei Kupfer im Fokus. Vor allem die charttechnische Konstellation versprach nach dem Ausbruch über die 5,5 US-Dollar Spannung. 

    Das Schließen der im Sommer 2025 infolge der Zollturbulenzen aufgerissenen Kurslücke hat das Chartbild des Kupferpreises stark aufgehellt. Dass es im Anschluss gelang, das vorherige Hoch bei 5,95 US-Dollar ebenfalls aufzubrechen, bestätigt die exzellente charttechnische Verfassung des Industriemetalls. Der Ausbruch über die 6 US-Dollar könnte nun eine gewaltige Neubewertung initiieren. Selbst Preisziele von 7 US-Dollar und deutlich darüber sind nicht kategorisch auszuschließen. Die aktuelle Situation erinnert ein wenig an die Konstellation des Silberpreises zum Ende des Novembers. Damals hebelte Silber ein markantes Doppeltop im Bereich von 54,5 US-Dollar aus, beendete damit die Konsolidierung und startete eine fulminante Rekordjagd, die dem Edelmetall bekanntlich Preise jenseits der 80 US-Dollar bescherte. Bleiben wir gleich bei dem Vergleich Kupfer vs. Silber.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    445,42€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    519,47€
    Basispreis
    3,28
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Silber-Kupfer-Ratio sieht weiterhin Vorteile für Kupfer

    Silber notiert zur Stunde bei 78,6 US-Dollar und Kupfer bei 5,92 US-Dollar. Die Silber-Kupfer-Ratio beträgt entsprechend 13,3. Das ist für die Ratio ein exponiertes Niveau. Um dieses Niveau einmal einzuordnen: Noch zur Jahresmitte 2025 betrug die Ratio 7. In den letzten fünf Jahren notierte die Ratio über weite Strecken unterhalb von 6. Nun ist nicht unbedingt mit einem heftigen Preiseinbruch bei Silber zu rechnen, damit sich die Ratio wieder auf „Normalmaß“ abkühlt. Vielmehr könnte der Kupferpreis mit einer explosiven Zwischenrallye die Ratio „normalisieren“ und so das vorhandene Nachholpotenzial abrufen. Wenig überraschend ergibt sich ein ganz ähnliches Bild, wenn man die Gold-Kupfer-Ratio heranzieht. 

    Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!
     

    Fazit - Darum ist Kupfer heißer als Gold und Silber

    Deutlich nachgebende Gold- und Silberpreise sind in 2026 nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Gold hat weiterhin die 5.000 US-Dollar fest im Blick und Silber die 100 US-Dollar. Dennoch ist dem Kupferpreis in den nächsten Monaten ein stärkeres Aufwärtsmomentum zuzutrauen. Neben der explosiven charttechnischen Konstellation sind es vor allem die an dieser Stelle bereits so oft thematisierten Defizit-Sorgen, die Kupfer in den kommenden Monaten antreiben dürften. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Industriemetalls machen es unentbehrlich – egal ob es dabei um Zukunftstechnologien oder KI-Rechenzentren geht. Die Pläne großer Tech-Konzerne, wie Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom etc., dürften die ohnehin immer stärker prosperierende Kupfernachfrage weiterhin ankurbeln. Die Angebotsseite ist hingegen alles andere prosperierend. Nicht zuletzt die Probleme von Freeport-McMoRan auf seiner Grasberg-Mine verdeutlichen dieses. 

    Kurzum. Aktuell baut sich eine explosive Gemengelage auf – fundamentale Faktoren und charttechnische Aspekte deuten einen baldigen Preisknall bei Kupfer an. Sollte sich das enorme Nachholpotenzial von Kupfer Bahn brechen, könnte es rasch in Richtung 7 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 5,5 US-Dollar begrenzt. Dass der Metallbereich derzeit hochexplosiv ist, verdeutlichten nicht zuletzt die jüngsten Preiseskapaden von Silber, Platin und Palladium.

    Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP oder eben Freeport-McMoRan oder aber Aktien von Unternehmen mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. bieten auf lange Sicht weiteres Kurspotenzial. Oder man richtet seinen Blick auf die 2. Reihe – auch dort gibt es interessante Kupferaktien. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

     


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger in Alarmstimmung Kupferpreis vor Mega-Neubewertung - darum ist Kupfer heißer als Gold und Silber Am gestrigen Dienstag (06. Januar) knallte der Kupferpreis zum ersten Mal über die Marke von 6 USD. Obgleich er dieses Niveau nicht ganz halten konnte, verdeutlicht dieser Vorstoß das immense Potenzial von Kupfer. 
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     