Kupferpreis vor Mega-Neubewertung - darum ist Kupfer heißer als Gold und Silber

Das Schließen der im Sommer 2025 infolge der Zollturbulenzen aufgerissenen Kurslücke hat das Chartbild des Kupferpreises stark aufgehellt. Dass es im Anschluss gelang, das vorherige Hoch bei 5,95 US-Dollar ebenfalls aufzubrechen, bestätigt die exzellente charttechnische Verfassung des Industriemetalls. Der Ausbruch über die 6 US-Dollar könnte nun eine gewaltige Neubewertung initiieren. Selbst Preisziele von 7 US-Dollar und deutlich darüber sind nicht kategorisch auszuschließen. Die aktuelle Situation erinnert ein wenig an die Konstellation des Silberpreises zum Ende des Novembers. Damals hebelte Silber ein markantes Doppeltop im Bereich von 54,5 US-Dollar aus , beendete damit die Konsolidierung und startete eine fulminante Rekordjagd, die dem Edelmetall bekanntlich Preise jenseits der 80 US-Dollar bescherte. Bleiben wir gleich bei dem Vergleich Kupfer vs. Silber.

Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle stand die explosive Lage bei Kupfer im Fokus. Vor allem die charttechnische Konstellation versprach nach dem Ausbruch über die 5,5 US-Dollar Spannung.

Kupfer sendet erste Schockwellen und bricht über die Marke 6 US-Dollar aus

Silber-Kupfer-Ratio sieht weiterhin Vorteile für Kupfer

Silber notiert zur Stunde bei 78,6 US-Dollar und Kupfer bei 5,92 US-Dollar. Die Silber-Kupfer-Ratio beträgt entsprechend 13,3. Das ist für die Ratio ein exponiertes Niveau. Um dieses Niveau einmal einzuordnen: Noch zur Jahresmitte 2025 betrug die Ratio 7. In den letzten fünf Jahren notierte die Ratio über weite Strecken unterhalb von 6. Nun ist nicht unbedingt mit einem heftigen Preiseinbruch bei Silber zu rechnen, damit sich die Ratio wieder auf „Normalmaß“ abkühlt. Vielmehr könnte der Kupferpreis mit einer explosiven Zwischenrallye die Ratio „normalisieren“ und so das vorhandene Nachholpotenzial abrufen. Wenig überraschend ergibt sich ein ganz ähnliches Bild, wenn man die Gold-Kupfer-Ratio heranzieht.

Fazit - Darum ist Kupfer heißer als Gold und Silber

Deutlich nachgebende Gold- und Silberpreise sind in 2026 nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Gold hat weiterhin die 5.000 US-Dollar fest im Blick und Silber die 100 US-Dollar. Dennoch ist dem Kupferpreis in den nächsten Monaten ein stärkeres Aufwärtsmomentum zuzutrauen. Neben der explosiven charttechnischen Konstellation sind es vor allem die an dieser Stelle bereits so oft thematisierten Defizit-Sorgen, die Kupfer in den kommenden Monaten antreiben dürften. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Industriemetalls machen es unentbehrlich – egal ob es dabei um Zukunftstechnologien oder KI-Rechenzentren geht. Die Pläne großer Tech-Konzerne, wie Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Deutsche Telekom etc., dürften die ohnehin immer stärker prosperierende Kupfernachfrage weiterhin ankurbeln. Die Angebotsseite ist hingegen alles andere prosperierend. Nicht zuletzt die Probleme von Freeport-McMoRan auf seiner Grasberg-Mine verdeutlichen dieses.

Kurzum. Aktuell baut sich eine explosive Gemengelage auf – fundamentale Faktoren und charttechnische Aspekte deuten einen baldigen Preisknall bei Kupfer an. Sollte sich das enorme Nachholpotenzial von Kupfer Bahn brechen, könnte es rasch in Richtung 7 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 5,5 US-Dollar begrenzt. Dass der Metallbereich derzeit hochexplosiv ist, verdeutlichten nicht zuletzt die jüngsten Preiseskapaden von Silber, Platin und Palladium.

Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP oder eben Freeport-McMoRan oder aber Aktien von Unternehmen mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. bieten auf lange Sicht weiteres Kurspotenzial. Oder man richtet seinen Blick auf die 2. Reihe – auch dort gibt es interessante Kupferaktien.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

