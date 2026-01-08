Kursziel weit über Marktpreis
150 % Potenzial? Diese Immobilien-Aktie steht vor dem Showdown
Prognose angepasst, Markt schwierig, Refinanzierung kritisch. Doch ein strategischer Schritt könnte alles drehen. Warum Analysten trotz Gegenwinds enormes Kurspotenzial sehen.
- Prognose angepasst: Bruttomieteinnahmen 135-140 Mio.
- Beherrschungsvereinbarung mit VIB entscheidend für Refinanzierung.
- Analysten sehen trotz Gegenwind 150% Kurspotenzial.
Die Analysten von Warburg Research haben ihre Schätzungen für Branicks nach der Prognoseanpassung Ende Dezember leicht überarbeitet. Verzögerungen bei einzelnen Transaktionen im vierten Quartal 2025 belasteten das geplante Kauf- und Verkaufsvolumen sowie Teile der operativen Kennzahlen.
Branicks rechnet nun mit Bruttomieteinnahmen zwischen 135 und 140 Millionen Euro. Die Gebühren aus der Immobilienverwaltung sollen 40 bis 45 Millionen Euro erreichen. Der Funds from Operations bleibt innerhalb der bisherigen Bandbreite, wird aber am unteren Ende mit 41 bis 45 Millionen Euro erwartet.
Anfang Januar schloss Branicks eine Beherrschungs- und Gewinnabführungsvereinbarung mit VIB Vermögen. Die VIB-Aktionäre sollen eine feste jährliche Ausgleichszahlung von 0,92 Euro brutto je Aktie erhalten. Zusätzlich ist ein Aktientausch zu einem Verhältnis von 4,18 Branicks-Aktien je VIB-Aktie vorgesehen. Zur Umsetzung plant Branicks die Schaffung von bedingtem Kapital.
Für die Analysten bleibt die Vereinbarung entscheidend für die Refinanzierung der Anleihen im Jahr 2026. Bei erfolgreicher Umsetzung könnte Branicks künftig stärker auf die Liquidität von VIB zugreifen. Trotz des schwierigen Marktumfelds halten die Experten an ihrer Kaufempfehlung fest. Das Kursziel liegt bei 4,80 Euro. Beim aktuellen Kurs von rund 1,91 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 150 Prozent.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion