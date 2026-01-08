150 % Potenzial? Diese Immobilien-Aktie steht vor dem Showdown

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Schätzungen für Branicks nach der Prognoseanpassung Ende Dezember leicht überarbeitet. Verzögerungen bei einzelnen Transaktionen im vierten Quartal 2025 belasteten das geplante Kauf- und Verkaufsvolumen sowie Teile der operativen Kennzahlen.

Branicks rechnet nun mit Bruttomieteinnahmen zwischen 135 und 140 Millionen Euro. Die Gebühren aus der Immobilienverwaltung sollen 40 bis 45 Millionen Euro erreichen. Der Funds from Operations bleibt innerhalb der bisherigen Bandbreite, wird aber am unteren Ende mit 41 bis 45 Millionen Euro erwartet.