    AKTIE IM FOKUS

    Evotec weiter im Aufwind durch Amgen-Übernahme von Dark Blue

    Für Sie zusammengefasst
    • Amgen übernimmt Dark Blue, Evotec profitiert stark.
    • Evotec-Aktie steigt um 7,6%, insgesamt 13% in 2 Tagen.
    • Übernahmefantasien für Evotec nehmen zu, Konsolidierung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die tags zuvor angekündigte Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics durch den US-Konzern Amgen hat am Mittwoch die Aktie von Evotec weiter nach oben getrieben. Händler sprachen von Übernahmefantasien auch für den deutschen pharmazeutischen Wirkstoffforscher, der im selben Branchenbereich tätig sei. RBC-Analyst Charles Weston verwies auf die Beteiligung von Evotec an Dark Blue, weshalb die Hamburger von der bis zu 840 Millionen US-Dollar schweren Übernahme mitprofitierten.

    Für Evotec ging es als Spitzenwert im SDax zuletzt um 7,6 Prozent auf 6,21 Euro nach oben, womit die Aktie in den vergangenen zwei Handelstagen um insgesamt knapp 13 Prozent zugelegt hat.

    RBC-Experte Weston sprach von einem "guten Geschäft" für den Evotec-Konzern, der ihm zufolge mit etwa 21 Prozent an Dark Blue Therapeutics beteiligt ist. Evotec könne durch die Amgen-Übernahme einen Vermögenswert zu Geld machen, für das er bisher in seinem Bewertungsmodell keinen Wert angesetzt habe. "Die Vorabzahlung könnte bis zu 5 Prozent des aktuellen Börsenwertes von Evotec ausmachen und langfristig zu weiteren Zahlungen in den kommenden Jahren führen."

    Der Fokus der meisten Anleger liegt allerdings laut Weston weiterhin auf dem präklinischen Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Evotec und wann es sich erholen werde. Wesentliche unternehmensspezifische Themen seien auch, ob weitere Geschäfte aus dem Just-Biologics-Geschäft hervorgehen und signifikante Meilensteinumsätze aus Partnerprodukten erzielt werden können.

    Händler sehen angesichts der von Amgen angekündigten Dark-Blue-Übernahme außerdem noch einen weiteren Treiber für die Evotec-Aktie: Übernahmefantasien auch für den deutschen Wirkstoffforscher. "Über Evotec selbst wurde bereits öfter schon als Übernahmeziel spekuliert", sagte einer.

    Aktienexperte Andreas Lipkow sprach von einem Konsolidierungsdruck in einigen Bereichen der Pharmabranche, "was insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen in diesem Sektor attraktiv macht". Zudem sieht er Pharmawerte an diesem Tag insgesamt als gefragt an. "Die Investoren wollen weiter in den Aktienmärkten investiert bleiben und fokussieren sich derzeit nun verstärkt auf die defensiven Branchen."/ck/err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 282,9 auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8889EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +75,16 %/+43,31 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
