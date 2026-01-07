Klondike Gold durchteuft in der Zone Lone Star 28,67 g/t Au über 0,5 Meter und 23,74 g/t Au über 1,0 Meter innerhalb von 1,06 g/t Au über 32,5 Meter

7. Januar 2026 – Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den ersten Teil der Ergebnisse der Phase-3-Bohrungen 2025 aus sieben Bohrlöchern bekannt zu geben, mit denen die Goldmineralisierung der Zone Lone Star in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet im Distrikt Klondike (das „Konzessionsgebiet“) in der Nähe von Dawson City im Yukon, Kanada, untersucht wurde. Die Phase-3-Bohrkampagne des Unternehmens von 2025 umfasste sechzehn neue Bohrlöcher über insgesamt 2.803 Meter zur Erkundung der Zielgebiete Lone Star, Stander und Eldorado Creek. Die Untersuchungsergebnisse aus neun Bohrlöchern von 2025 sowie die Ergebnisse der Probenahme aus einem Bohrloch von 2022 stehen noch aus.

Mit dem hier gemeldeten Phase-3-Bohrprogramm mit 7 Bohrlöchern in Lone Star wurden die nordwestliche, südöstliche und vertikale Erweiterung innerhalb und angrenzend an die oberflächennahen Mineralressourcen von Lone Star untersucht, die in der Mineralressourcenschätzung („MRE“) des Unternehmens vom 10. November 2022 beschrieben sind.1 Mit den Bohrungen wurde eine wichtige Empfehlung der MRE überprüft, nämlich die Kontinuität einzelner hochgradiger „Teilbereiche“ mit Golderzgängen innerhalb der MRE-Gebiete zu erkunden und abzugrenzen.

Seit dem MRE-Bericht 2022 hat das Unternehmen umfassende Strukturkartierungs- und erneute Kernprotokollierungsarbeiten durchgeführt (siehe z. B. Pressemitteilung vom 13. August 2025), die die lithologischen, strukturellen und 3D-Mineralisierungsmodelle des Unternehmens erheblich verändert haben und höhergradige „Teilbereiche“ in Gängen identifizierten, die charakteristischerweise grobes sichtbares Gold aufweisen, wie es in den Zonen Lone Star, Stander und Gay Gulch festzustellen ist.

Highlights der Pressemitteilung:

- Sechs Bohrlöcher des Phase-3-Programms 2025 durchteuften hochgradige Golderzgänge innerhalb einer breiten, niedriggradigen Goldhülle an der Grenze oder außerhalb der MRE-Ausdehnung der Zone Lone Star. Alle sechs Bohrlöcher durchteuften eine bedeutende Mineralisierung, was darauf hindeutet, dass die Mineralisierung in Richtung Nordwesten, Südosten und in der Tiefe offen ist.

- LS25-567 durchteufte einen Quarzgang mit einem Gehalt von 7,77 g/t Au (0,25 oz Au/t) über 1,0 m innerhalb einer Quarzgangzone mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,48 g/t Au über 30,5 m von 40,5 m bis 71,0 m, und auch einen zweiten Quarzgang mit einem Gehalt von 28,67 g/t Au (0,92 oz Au/t) über 0,5 m innerhalb einer zweiten Quarzgangzone mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,98 g/t Au über 35,5 m von 84,5 m bis 120,0 m.

- LS25-568 durchteufte eine oberflächennahe Quarzgangzone mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,68 g/t Au über 9,0 m von 5,0 m bis 14,0 m und auch einen Quarzgang mit einem Gehalt von 23,74 g/t Au (0,76 oz Au/t) über 1,0 m innerhalb einer zweiten, tieferen Quarzgangzone mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,57 g/t Au über 12,50 m von 96,5 m bis 109,0 m.

- LS25-569 durchteufte einen Quarzgang mit einem Gehalt von 11,71 g/t Au (0,38 oz Au/t) über 0,5 m innerhalb einer Quarzgangzone mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,48 g/t Au über 45,5 m ab der Oberfläche von 5,5 m bis 51,0 m.

- LS25-570 durchteufte eine Quarzgangzone mit durchschnittlich 0,81 g/t Au über 22,0 m ab 54,5 m.

- LS25-571 durchteufte eine Quarzgangzone mit durchschnittlich 0,37 g/t Au über 48,8 m ab der Oberfläche in 1,20 m, einschließlich 1,84 g/t Au über 5,5 m und auch eine zweite Quarzgangzone mit durchschnittlich 0,58 g/t Au über 48,0 m ab 140,0 m.

- LS25-572 durchteufte eine Quarzgangzone mit durchschnittlich 0,75 g/t Au über 63,5 m ab 24,5 m, einschließlich eines Quarzgangs mit einem Gehalt von 19,17 g/t Au (0,62 oz Au/t) über 1,0 m.

(Anmerkung: Die Bohrlochabschnitte in dieser Pressemitteilung sind geschätzte wahre Mächtigkeiten („ETW“)).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold Corp, merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns außerordentlich über diese substanziellen neuen Bohrergebnisse aus Lone Star. Die Bohrungen entlang der Ränder und außerhalb des MRE-Bereichs von Lone Star bestätigten unser strukturelles/stratigraphisches Verständnis der Kontinuität der Mineralisierung und versetzen uns in die Lage, mit Zuversicht weitere Step-out-Bohrungen entlang der Streichrichtung und in die Tiefe anzuvisieren. Die Vorbereitungsarbeiten für die strukturellen Phase-1-Bohrungen und die umfassenden Neuprotokollierungen und neuen geologischen Arbeiten der Phase 2 im Jahr 2025 beginnen sich nun in den Ergebnissen der Phase 3 auszuzahlen, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Diese Arbeiten bringen das Unternehmen dem Verständnis eines großflächigen Standardmodells der Goldmineralisierung näher.

Während wir auf weitere Bohrergebnisse aus 2025 warten, plant unser Team für Anfang 2026 eine Folgebohrkampagne in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kluane Drilling aus Whitehorse, YT. Das übergeordnete Ziel der derzeit laufenden Arbeiten für 2026 ist die Beauftragung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die alle Ergebnisse der seit 2022 durchgeführten Bohrungen umfasst. Der Auswahlprozess für die Vergabe dieser Arbeiten ist im Gange.”

Tabelle 1: Zusammenfassung der signifikanten Goldabschnitte der Phase-3-Bohrungen von 2025 in der Zone Lone Star

Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) LS25-567 40,50 71,00 30,50 0,48 einschl. 69,50 70,50 1,00 7,77 und 84,50 120,00 35,50 0,98 einschl. 104,00 104,50 0,50 28,67 einschl. 110,00 110,50 0,50 8,87 LS25-568 5,00 14,00 9,00 1,68 und 43,50 50,00 6,50 0,49 und 96,50 109,00 12,50 2,57 einschl. 97,50 98,50 1,00 23,74 LS25-569 5,50 51,00 45,50 0,48 einschl. 50,50 51,00 0,50 11,71 LS25-570 34,50 76,50 42,00 0,52 einschl. 54,50 76,50 22,00 0,81 einschl. 76,00 76,50 0,50 8,56 LS25-571 1,23 50,00 48,77 0,37 einschl. 26,00 31,50 5,50 1,84 und 140,00 189,00 49,00 0,58 LS25-572 12,00 92,50 80,50 0,60 einschl. 56,00 69,00 13,00 2,67 einschl. 65,00 66,00 1,00 19,17 LS25-573 Keine bedeutenden Analyseergebnisse

Diskussion:

In dieser Pressemitteilung werden die ersten sieben verfügbaren Bohrergebnisse der Phase-3-Bohrkampagne des Unternehmens von 2025 gemeldet. Die Untersuchungsergebnisse aus neun zusätzlichen Bohrlöchern von 2025 sowie aus einem dieses Jahr beprobten Bohrloch von 2022 stehen noch aus.

Sechs Bohrlöcher (LS25-567 bis LS25-572) des Phase-3-Bohrprogramms untersuchten die in Streichrichtung und neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen angrenzend an die Mineralisierung, die in der ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“)1 des Unternehmens vom 10. November 2022 in der Zone Lone Star identifiziert wurden. Ein siebtes Bohrloch (LS25-573) wurde außerhalb der Zone Lone Star gebohrt, um orientierte Kernmessungen und andere strukturelle/stratigraphische Daten zu erhalten; dieses zielte nicht auf eine Mineralisierung ab und durchteufte sie nicht.

Zwei wichtige Ziele der sieben neuen Bohrlöcher im Zielgebiet Lone Star waren a) die Bewertung der Kontinuität höhergradiger „Gangzonen“-Teilbereiche innerhalb des MRE-Modells von Lone Star und b) die Untersuchung auf eine Goldmineralisierung angrenzend an die „auf die Grube beschränkten“ Grenzen der MRE von Lone Star.

Alle Bohrlöcher wurden in einer Richtung von 295° Azimut gebohrt. LS25-567 wurde in einem Winkel von -60 Grad und LS25-568 bis LS25-572 in einem Winkel von -50 Grad gebohrt. Die hier angegebenen Abschnittslängen sind geschätzte wahre Mächtigkeiten („ETW“) von Gängen und mineralisierten Zonen, die in einem Winkel von -35 Grad einfallen. Diese Ergebnisse von 2025 sind nicht in der Mineralressourcenschätzung („MRE“) des Unternehmens zur Zone Lone Star vom 10. November 2022 enthalten1, die auf 40 ersten Bohrlöchern basiert, die von 2015 bis 2021 gebohrt wurden, und der ein Goldpreis von 1.700 USD und ein Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au1 zugrunde liegt.

Tabelle 2: Zusammenfassung von Informationen zu den Bohrlochansatzpunkten der Phase 3

Bohrloch ID UTM_East UTM_North Höhe (m) Azimut Neigung Tiefe (m) LS25-567 587026 7086191 838,6 295 60 121,92 LS25-568 587006 7086149 990,0 295 50 156,97 LS25-569 586927 7086195 1014,3 295 50 140,21 LS25-570 586965 7086183 998,8 295 50 150,88 LS25-571 587215 7086066 941,5 295 50 254,51 LS25-572 586607 7086295 1046,2 295 50 103,63 LS25-573 587051 7086708 974,5 200 80 397,76

Abbildung 1: Standort und Ausdehnung des Konzessionsgebiets im Distrikt Klondike in der Nähe von Dawson City, Yukon. Im violetten Kasten ist der in Abbildung 2 dargestellte Detailbereich enthalten.

Abbildung 2: Detailbereich aus Abbildung 1 mit den Standorten der Phase-3-Bohrlöcher, deren Untersuchungsergebnisse in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden (rot), und der Phase-3-Bohrlöcher, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen (blau), im Verhältnis zu den Oberflächenkonturen für die Mineralressourcenschätzung von Lone Star und Stander zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada“, eingereicht auf SEDAR unter www.sedarplus.ca mit Stichtag 10. November 2022. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

LS25-571 durchteufte eine neue Mineralisierungszone von 140,0 bis 188,0 m bohrlochabwärts, die sich 30 Meter vertikal unterhalb der MRE-Modellgrubenausdehnung befindet.

LS25-572 ergab mehrere goldmineralisierte Abschnitte zwischen 56,0 m und 82,0 m, unter anderem einen Gang mit einem Gehalt von 19,17 g/t Au über 1,0 m, der sich 52 Meter unter der Oberfläche und 15 Meter unterhalb der MRE-Modellgrube in diesem Gebiet befindet.

Die in den Bohrlöchern LS25-567 bis LS25-570 durchteufte Mineralisierung stimmt mit dem bestehenden MRE-Modell überein. Zwei dieser vier Bohrlöcher erreichten jedoch nicht den angestrebten unteren felsischen Kontakt, entlang dem die Mineralisierung angereichert sein könnte, und die strukturellen Erkenntnisse aus diesen neuen Bohrlöchern legen nahe, dass dieser Bereich mit wesentlich tieferen Bohrungen untersucht werden sollte. Das Mineralisierungsmodell ist in der Tiefe offen, wie die tieferen Golddurchörterungen in Bohrloch LS25-571 zeigen.

Das hier gemeldete Phase-3-Bohrprogramm in der Zone Lone Star im Jahr 2025 hat positive Ergebnisse geliefert, die auf das Potenzial für bedeutende Erweiterungen der Mineralisierung von Lone Star hinweisen und Bereiche für weitere hochprioritäre Bohrungen hervorheben.

Die Hülle der breitflächigen Goldmineralisierung des Modells für Lone Star weist eine Neigung von ca. 35 Grad in nordöstlicher Richtung auf, wobei die einzelnen Gänge eine ähnliche Neigungsausrichtung aufweisen. Die hier beschriebenen Mineralisierungsabschnitte der Bohrlöcher von Lone Star mit Neigungen am Bohrlochansatz zwischen -50 und -60 Grad durchteufen ungefähr die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung.

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrungen wurden von Kluane Drilling aus Whitehorse (Yukon) unter Verwendung von Bohrkernen der Größe NTW ausgeführt. Der Bohrkern wird von Geologen des Unternehmens protokolliert, analysiert, fotografiert und beprobt. Die Probenintervalle reichen von 0,5 m bis 1,0 m und wurden so gewählt, dass Gänge und andere mineralisierte Strukturen, die höhere Gehalte aufweisen könnten, entsprechend erfasst werden.

Die Bohrkerne werden mit einer Diamantsäge halbiert, wobei eine Hälfte als dauerhafte Referenz im Kernkasten verbleibt und die andere Hälfte zur Laboranalyse eingeschickt wird.

Die einzelnen Proben wurden in versiegelte Probenbeutel gegeben, in sicher verschlossenen und gekennzeichneten Reissäcken zusammengefasst und zur Probenaufbereitung und Goldanalyse mittels Photon Assay an MSA Labs in Prince George, British Columbia, transportiert.

Für die Photon-Assay-Analyse werden die Proben getrocknet und auf mindestens 70 %, Durchgang 2 mm, zerkleinert und dann mittels Riffelung in versiegelte Behälter aufgeteilt, wobei das Endgewicht der Proben in der Regel zwischen 400 und 600 Gramm liegt. Jede Probe wurde im Rahmen der Qualitätskontrollverfahren des Labors zusammen mit einer Referenzscheibe analysiert, die auf zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) zurückgeführt werden kann. Während der Analyse wurden sowohl die Probe als auch die Referenzscheibe hochenergetischen Gammastrahlen ausgesetzt, und die resultierenden Signale wurden mit Detektoren gemessen, um den Goldgehalt zu bestimmen.

Sobald die Photon-Assay-Analyse abgeschlossen ist, werden die Proben zu MSA Labs in Langley, BC, transportiert, wo sie auch auf ein Multi-Element-ICP-Paket analysiert werden.

Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm wird ferner durch die routinemäßige Einfügung von Referenzstandards, Blindproben und grobem Brechmaterial durch Klondike Gold umgesetzt.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsergebnisse wurden vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens anhand der Original-Laborzertifikate geprüft und bestätigt.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und qualifizierte sachverständige Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) geprüft und genehmigt. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren finden Sie auf der Website des Unternehmens.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt-Asset Klondike im Yukon (Kanada), einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktgroßen orogenen Verwerfung des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Unter anderem wurden in der Lone Star Zone und der Stander Zone mehrere Kilometer lange Goldmineralisierungen identifiziert. Das Unternehmen verfügt über zwei oberflächennahe Goldlagerstätten mit geschätzten Ressourcen in der Zone Lone Star von 469.000 Unzen Gold an angedeuteten Ressourcen (19.535.528 Tonnen mit einem Gehalt von 0,643 g/t Au) und 112.000 Unzen an vermuteten Ressourcen (6.156.522 Tonnen mit einem Gehalt von 0,503 Gramm Gold pro Tonne) und in der Zone Stander von 65.044 Unzen Gold an angedeuteten Ressourcen (2.049.741 Tonnen mit einem Gehalt von 0,987 g/t Au) und 12.397 Unzen an vermuteten Ressourcen (304.821 Tonnen mit einem Gehalt von 1,265 Gramm Gold pro Tonne)[i], gemeldet mit einem Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au unter Verwendung eines Goldpreises von 1.700 USD/Unze und eines Wechselkurses von 0,75 USD/CAD. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Royalty-Beteiligung an der Bergbauproduktion des derzeit aktiven Konzessionsgebiets Montana Creek Placer3. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das über Linienflüge und von der Regierung unterhaltene Straßen erreichbar ist und sich am Stadtrand von Dawson City, Yukon, innerhalb des traditionellen Territoriums der Tr’ondëk Hwëch’in First Nation befindet.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

„Peter Tallman“

Peter Tallman,

President und CEO

NäHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Website: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter „erwartet“, „erwarten“, „geschätzt“, „prognostiziert“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i] Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt im Distrikt Klondike wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada“ wurde auf SEDAR eingereicht unter: www.sedarplus.ca mit Stichtag 10. November 2022. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022. 2 Die geschätzten wahren Mächtigkeiten („ETW“) für die gemeldeten Gangabschnitte basieren auf hochgradig zuverlässigen orientierten Kernmessungen einzelner Gänge, sofern verfügbar, oder auf gemessenen Winkeln senkrecht zu den Gangrändern. Die ETW-Gangabschnittswinkel stützten sich auf Geometrien, die anhand einer 3D-Modellierung der Goldmineralisierungshülle unter Verwendung von Konturen mit einem Gehalt von 0,2 g/t Au geschätzt wurden, und stimmen mit diesen überein. Die gemessene und modellierte durchschnittliche Neigung des „geschichteten Erweiterungsgangs“ beträgt 35o in nordöstlicher Richtung, und der typische Neigungswinkel der Bohrlöcher beträgt 55o in südwestlicher Richtung. Möglicherweise sind weitere, potenziell schräg verlaufende goldmineralisierte Erzgänge (z. B. „Quarz-Brekzien-Erzgänge“) vorhanden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen ETW und den bohrlochabwärts verlaufenden Abschnittslängen können je nach Azimut und Neigung des Bohrlochs, den Variationen im Streichen und Einfallen der Gangzonen und den Gesamtgeometrien der verschiedenen Gangsysteme zwischen den Bohrlöchern variieren. 3 Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2025, die bei SEDAR unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

