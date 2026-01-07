    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Durchwachsen - Billiges Öl vs geopolitische Risiken

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen zeigen Vorsicht nach starkem Jahresstart.
    • Geopolitik und Ölpreise beeinflussen Marktstimmung.
    • Wichtige US-Wirtschaftsdaten stehen im Fokus der Anleger.
    Aktien New York Ausblick - Durchwachsen - Billiges Öl vs geopolitische Risiken
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart werden die Investoren an den US-Börsen etwas vorsichtiger. Die Zeichen stehen zumindest vorerst eher auf Konsolidierung. Im Fokus stehen niedrigere Ölpreise, geopolitische Spannungen sowie wichtige Konjunkturdaten.
    Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Börsenstart auf 49.515 Punkte und damit 0,1 Prozent höher. Das wäre auch knapp ein neuer Rekord, nachdem der US-Leitindex bereits tags zuvor den erstmaligen Sprung über die Marke von 50.000 Punkten angepeilt, es am Ende aber nicht ganz geschafft hatte. Den Nasdaq 100 sah IG zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 25.588 Punkten.

    Der Staub nach dem Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am Wochenende lege sich, auch da der erwartete Rückenwind nun zunehmend klarer werde, erklärt Investmentstrategin Emma Wall vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown .

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    29.032,78€
    Basispreis
    28,75
    Ask
    × 8,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.144,01€
    Basispreis
    29,62
    Ask
    × 8,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    So hatten das Geschehen Erwartungen an weiter sinkende Ölpreise geweckt, die die Inflation dämpfen und Notenbanken wie der US-amerikanischen Fed Spielraum für weitere Leitzinssenkungen geben würden. Diese wären tendenziell positiv für die Wirtschaft.

    Mittlerweile rücken aber andere potenzielle geopolitische Krisenherde in den Blick. Allen voran aktuell das aggressive Gebaren der USA im Streit um das zum Königreich Dänemark gehörende, rohstoffreiche Grönland. So schloss das Weiße Haus einen Militäreinsatz ausdrücklich nicht aus, während US-Außenminister Marco Rubio Berichten zufolge von einem Kauf der autonomen Arktisinsel spricht. Die US-Regierung hatte ihre Drohungen in der Sache zuletzt massiv verstärkt - sehr zum Ärger der europäischen Nato-Partner.

    Vor diesem Hintergrund sowie wegen der Streitigkeiten rund um Chinas Interesse an Taiwan könnten Rüstungs- und Weltraumaktien weiter im Fokus stehen. Die Venezuela-Story derweil hatte unlängst bereits bei Ölfeldausrüstern wir SLB (ehemals Schlumberger ) und Halliburton für Fantasie gesorgt.

    Neben der Geopolitik schauen Anleger auf US-Wirtschaftsdaten. Vorbörslich legte der Arbeitsmarktdienstleister ADP aktuelle Beschäftigungszahlen vor. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA stieg Ende des vergangenen Jahres zwar etwas weniger als erwartet, im November war die Beschäftigtenzahl indes weniger gesunken als zunächst ermittelt.

    Im Handelsverlauf stehen dann noch der ISM-Einkaufsmanagerindex der Dienstleister sowie Auftragseingänge der Industrie sowie die für langlebige Güter im Fokus.

    Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Mobileye vorbörslich um 14 Prozent an. Der Entwickler autonomer Fahrtechnologien und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme stärkt mit der Übernahme des israelischen Start-up Mentee Robotics seine Kompetenzen im Bereich Robotik.

    Der Kurs von Ventyx Biosciences schoss sogar um rund 60 Prozent nach oben, nachdem das "Wall Street Journal" über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly & Co berichtet hatte. Dessen Aktien notierten vorbörslich ein halbes Prozent im Plus.

    Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf "Hold" durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger könnten hier zunächst weiter Kasse machen, nachdem sich der Wert der Papiere des Photovoltaik-Konzerns seit Mitte Juni jüngst verdoppelt hatte. Vorbörslich ging es um 4 Prozent abwärts.

    Im Blick bleiben auch Aktien von KI-Unternehmen wie Nvidia und Speicherchipherstellern wie Micron ./mis/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 26,95 auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,75 %/+70,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Durchwachsen - Billiges Öl vs geopolitische Risiken Nach einem starken Jahresstart werden die Investoren an den US-Börsen etwas vorsichtiger. Die Zeichen stehen zumindest vorerst eher auf Konsolidierung. Im Fokus stehen niedrigere Ölpreise, geopolitische Spannungen sowie wichtige Konjunkturdaten. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     