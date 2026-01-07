BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi im Zuge eines Analystenwechsels von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Dem französischen Pharmakonzern fehle es an erfolgversprechenden Medikamentenkandidaten in der späten Entwicklungsphase, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem nähere sich der Ablauf des Patentschutzes für den Kassenschlager Dupixient, ohne dass ein klarer Folgeplan vorliege. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 81,96EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
