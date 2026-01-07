BASF nimmt wichtige Großanlage in Werk in China in Betrieb

Das Werk in Zhanjiang umfasst neben dem Steamcracker mit einer Kapazität von einer Million Tonnen Ethylen pro Jahr unter andrem auch Anlagen zur Produktion von Petrochemikalien, Zwischenprodukten und anderen Produkten, davon laufen bereits einige. Zu den Kunden gehören dem Konzern zufolge unter anderem die Verpackungsindustrie für Kunststoffe und Spezialchemikalien sowie der Bausektor für Hochleistungskunststoffe und die Automobilindustrie für Lacke und Kunststoffe./chs/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 44,59 auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,74 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -9,83 %/+19,48 % bedeutet.