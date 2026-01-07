    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    BASF nimmt wichtige Großanlage in Werk in China in Betrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF eröffnet ersten Steamcracker mit 100% Ökostrom.
    • Zhanjiang wird drittgrößter Verbundstandort weltweit.
    • Investition von 8,7 Milliarden Euro in Chemieproduktion.
    BASF nimmt wichtige Großanlage in Werk in China in Betrieb
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    ZHANJIANG/LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Wichtiger Schritt für den neuen großen Verbundstandort des Chemieriesen BASF im chinesischen Zhanjiang: Dort ging ein Steamcracker, eine Großanlage zur Aufspaltung von Rohbenzin mit Hilfe von Dampf (englisch: steam) in Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es der erste Cracker weltweit, der für den Betrieb seiner Hauptkompressoren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen verwendet.

    Der Cracker ist ein Herzstück des neuen und gleich konzernweit nach Ludwigshafen und Antwerpen drittgrößten Verbundstandorts im südchinesischen Zhanjiang. Er liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen. BASF-Vorstandsmitglied Stephan Kothrade nannte die Inbetriebnahme einen wichtigen Meilenstein für den Standort. In den werden rund 8,7 Milliarden Euro gesteckt, es ist das bislang größte Einzelinvestitionsprojekt des Unternehmens.

    Das Werk in Zhanjiang umfasst neben dem Steamcracker mit einer Kapazität von einer Million Tonnen Ethylen pro Jahr unter andrem auch Anlagen zur Produktion von Petrochemikalien, Zwischenprodukten und anderen Produkten, davon laufen bereits einige. Zu den Kunden gehören dem Konzern zufolge unter anderem die Verpackungsindustrie für Kunststoffe und Spezialchemikalien sowie der Bausektor für Hochleistungskunststoffe und die Automobilindustrie für Lacke und Kunststoffe./chs/DP/nas

    BASF

    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 44,59 auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,74 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -9,83 %/+19,48 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen großer China-Investitionen auf BASF: Eröffnung eines Milliarden-Werks, Hoffnung auf Wachstum versus Zweifel an Rentabilität und existenziellem China-Risiko. Dazu Bewertungen und Kaufüberlegungen (Aktientranches als günstig), Kritik am Management, Sorgen um Ludwigshafen und Dividenden-Perspektive.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
