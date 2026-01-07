BASF nimmt wichtige Großanlage in Werk in China in Betrieb
- BASF eröffnet ersten Steamcracker mit 100% Ökostrom.
- Zhanjiang wird drittgrößter Verbundstandort weltweit.
- Investition von 8,7 Milliarden Euro in Chemieproduktion.
ZHANJIANG/LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Wichtiger Schritt für den neuen großen Verbundstandort des Chemieriesen BASF im chinesischen Zhanjiang: Dort ging ein Steamcracker, eine Großanlage zur Aufspaltung von Rohbenzin mit Hilfe von Dampf (englisch: steam) in Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es der erste Cracker weltweit, der für den Betrieb seiner Hauptkompressoren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen verwendet.
Der Cracker ist ein Herzstück des neuen und gleich konzernweit nach Ludwigshafen und Antwerpen drittgrößten Verbundstandorts im südchinesischen Zhanjiang. Er liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen. BASF-Vorstandsmitglied Stephan Kothrade nannte die Inbetriebnahme einen wichtigen Meilenstein für den Standort. In den werden rund 8,7 Milliarden Euro gesteckt, es ist das bislang größte Einzelinvestitionsprojekt des Unternehmens.
Das Werk in Zhanjiang umfasst neben dem Steamcracker mit einer Kapazität von einer Million Tonnen Ethylen pro Jahr unter andrem auch Anlagen zur Produktion von Petrochemikalien, Zwischenprodukten und anderen Produkten, davon laufen bereits einige. Zu den Kunden gehören dem Konzern zufolge unter anderem die Verpackungsindustrie für Kunststoffe und Spezialchemikalien sowie der Bausektor für Hochleistungskunststoffe und die Automobilindustrie für Lacke und Kunststoffe./chs/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 44,59 auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,74 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -9,83 %/+19,48 % bedeutet.
