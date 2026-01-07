    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCicor Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Cicor Technologies
    Aktionäre von TT Electronics lehnen Cicor-Angebot ab

    Die geplante Übernahme von TT Electronics durch Cicor ist gescheitert – die Aktionäre stellten sich quer, mit spürbaren Folgen für Strategie und Ergebnisprognose.

    • Die Aktionäre von TT Electronics haben das Übernahmeangebot von Cicor Technologies abgelehnt.
    • Die erforderliche Mehrheit von 75% der Stimmen wurde bei der Generalversammlung nicht erreicht.
    • Das Angebot basierte auf einem "Scheme of Arrangement" gemäß dem UK Takeover Code, das nun nicht weiterverfolgt wird.
    • Cicor-CEO Alexander Hagemann bedauert die Ablehnung und sieht strategische Vorteile in einer Fusion der beiden Unternehmen.
    • Durch den Abbruch der Akquisition entstehen Transaktionskosten von rund CHF 7 Millionen, die die Prognose für das EBITDA von Cicor für 2025 beeinflussen.
    • Cicor erwartet nun ein EBITDA zwischen CHF 53 und CHF 57 Millionen, anstelle der vorherigen Prognose von CHF 58 bis CHF 62 Millionen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 11.03.2026.


    Cicor Technologies

    ISIN:CH0008702190WKN:913744





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
