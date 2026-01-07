Aktionäre von TT Electronics lehnen Cicor-Angebot ab
Die geplante Übernahme von TT Electronics durch Cicor ist gescheitert – die Aktionäre stellten sich quer, mit spürbaren Folgen für Strategie und Ergebnisprognose.
Foto: Cicor Management AG
- Die Aktionäre von TT Electronics haben das Übernahmeangebot von Cicor Technologies abgelehnt.
- Die erforderliche Mehrheit von 75% der Stimmen wurde bei der Generalversammlung nicht erreicht.
- Das Angebot basierte auf einem "Scheme of Arrangement" gemäß dem UK Takeover Code, das nun nicht weiterverfolgt wird.
- Cicor-CEO Alexander Hagemann bedauert die Ablehnung und sieht strategische Vorteile in einer Fusion der beiden Unternehmen.
- Durch den Abbruch der Akquisition entstehen Transaktionskosten von rund CHF 7 Millionen, die die Prognose für das EBITDA von Cicor für 2025 beeinflussen.
- Cicor erwartet nun ein EBITDA zwischen CHF 53 und CHF 57 Millionen, anstelle der vorherigen Prognose von CHF 58 bis CHF 62 Millionen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 11.03.2026.
