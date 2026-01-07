    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Britisches Parlament wird über Truppen in der Ukraine abstimmen

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer wird das Parlament über die Zahl der im Friedensfall in die Ukraine entsandten Soldatinnen und Soldaten abstimmen lassen. Er werde das Unterhaus über die Entwicklung der Lage auf dem Laufenden halten, und sollten Truppen entsandt werden, diese Angelegenheit zur Abstimmung vorlegen, sagte der Premier am Mittag in London.

    Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatten am Dienstag in Paris eine Erklärung unterzeichnet, die den Weg für den rechtlichen Rahmen eines Truppeneinsatzes in der Ukraine ebnen soll. Frankreich und das Vereinigte Königreich kündigten unter anderem an, dass sie nach einem Waffenstillstand militärische Drehscheiben und geschützte Anlagen für Waffen und militärische Ausrüstung in der Ukraine errichten wollen.

    Auch weitere, nicht namentlich genannte Verbündete wollen ihre Einheiten in die Ukraine entsenden. Diese Friedenstruppe soll als Abschreckung dienen und in Friedenszeiten die ukrainischen Streitkräfte unterstützen - etwa bei der Ausbildung junger Soldaten oder der Sicherung des Luftraums und der Seegebiete./mj/DP/nas





    dpa-AFX
