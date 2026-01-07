    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValero Energy AktievorwärtsNachrichten zu Valero Energy

    Valero Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,70 % - 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Valero Energy Aktie bisher um +4,70 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Valero Energy Aktie.

    Valero Energy ist ein führender Raffinerie- und Kraftstoffvermarkter mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Es produziert Benzin, Diesel und Ethanol. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil und Chevron. Valeros Alleinstellungsmerkmal ist seine effiziente Raffinerieinfrastruktur.

    Valero Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.01.2026

    Die Valero Energy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,70 % auf 159,69 zulegen. Das sind +7,17  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Valero Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 159,69, mit einem Plus von +4,70 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Valero Energy einen Gewinn von +10,08 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Valero Energy bisher ein Plus von +9,15 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    Valero Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,15 %
    1 Monat +2,68 %
    3 Monate +10,08 %
    1 Jahr +30,18 %

    Informationen zur Valero Energy Aktie

    Es gibt 305 Mio. Valero Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,59 Mrd.EUR € wert.

    Venezuela-Zock: Glücksritter setzen jetzt auf diese 5 verkannten Öl-Werte!


    Maduro in US-Gewahrsam, Trump setzt Venezuela unter Druck – und Energieaktien explodieren. 3 Ölwerte und 2 Fonds, die jetzt auffallen. Aber Achtung: Politik kann alles drehen. Das sind die Top-Werte der Venezuela-Zocker.

    Valero Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Valero Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valero Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Valero Energy

    +5,11 %
    +11,18 %
    +3,86 %
    +11,26 %
    +31,43 %
    +30,61 %
    +220,83 %
    +143,04 %
    +1.045,06 %
    ISIN:US91913Y1001WKN:908683



