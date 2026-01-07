BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sartorius sei der klassenbeste Pharma- und Laborzulieferer, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 265,6EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

