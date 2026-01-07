    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChocoladefabriken Lindt & Spruengli AktievorwärtsNachrichten zu Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

    Preise rauf, Marktanteile rauf: Diese Aktie trotzt der Schoko-Krise

    Steigende Preise, sinkende Mengen, harter Wettbewerb. Doch dieser Konzern wächst ausgerechnet im schwierigsten Markt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lindt wächst trotz Marktproblemen, Umsatz steigt stark.
    • Marktanteil in den USA um 30 Basispunkte gewachsen.
    • Analysten erwarten überdurchschnittliches Wachstum 2025.
    Die Analysten der UBS sehen bei Lindt & Sprüngli ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum im wichtigsten Absatzmarkt USA. Nach schwächeren Daten im November habe sich die Entwicklung im Dezember deutlich verbessert, heißt es in einer aktuellen Analyse.

    Der Umsatz von Lindt stieg in den vier Wochen bis zum 27. Dezember im Jahresvergleich um 8,1 Prozent. Damit übertraf das Unternehmen das Marktwachstum von 5,9 Prozent. In den vergangenen zwölf Wochen bis zum selben Stichtag legte der Umsatz um 7,8 Prozent zu, während der Gesamtmarkt um 5,5 Prozent wuchs. Nach Einschätzung der UBS gewann Lindt damit rund dreißig Basispunkte Marktanteil beim Umsatz hinzu.

    Zwar ging das Absatzvolumen in den USA in diesem Zeitraum um zwölf Prozent zurück und damit stärker als der Markt, der ein Minus von 5,4 Prozent verzeichnete. Die Analysten sehen darin jedoch keinen strukturellen Schwachpunkt. Lindt habe eine ausgewogene Balance zwischen Preissetzung und Sortiment gefunden. Insbesondere kleinere Verpackungsgrößen hätten in der Saison zusätzliche Käufer angesprochen und gleichzeitig das Margen- und Gewinnwachstum gestützt.

    Die Umsatzentwicklung und die Marktanteilsgewinne wertet die UBS vor dem Hintergrund eines schwierigen Marktumfelds für Schokolade als beruhigend. Als nächsten wichtigen Impuls sehen die Analysten die Geschäftszahlen für 2025, die am 13. Januar erwartet werden.

    Sie gehen davon aus, dass Lindt seine Prognose für das organische Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent übertreffen wird. Die UBS rechnet mit einem Plus von 11,6 Prozent. Auch die angestrebte Ausweitung der operativen Marge um mindestens zwanzig Basispunkte gegenüber dem Vorjahr dürfte erreicht werden.

    Darüber hinaus erwarten die Analysten, dass Lindt sein mittelfristiges Ziel für 2026 bestätigt. Dieses sieht ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent sowie eine weitere Margensteigerung von zwanzig bis vierzig Basispunkten vor.

    Für zusätzliche Sicherheit sorgen bereits vereinbarte Verkaufspreise für Ostern 2026, die bei vielen Einzelhändlern bis zu zehn Prozent über dem Vorjahr liegen. Das dürfte die Sorge vor deflationären Preisen im kommenden Jahr dämpfen.

    In der Anlegerdiskussion gehen die Meinungen auseinander. Während einige Investoren befürchten, dass die Preiserhöhungen zu Absatzverlusten führen könnten, verweist die UBS auf die starke Preissetzungsmacht des Unternehmens. Diese ermögliche es Lindt, die hohen Kosten für Kakaobohnen abzufedern. Sinkende Rohstoffpreise dürften ab 2026 verstärkt in Marketing und Werbung investiert werden, was die Absatzmengen ab 2027 wieder steigen lassen könnte.

    Das Kursziel liegt unverändert bei 147.000 Schweizer Franken (158.000 Euro). Auf diesem Niveau sehen die Analysten somit ein Kurspotenzial von rund 28 Prozent. Die Kaufempfehlung wird bestätigt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 122.400EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



