BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca im Zuge eines Analystenwechsels von 14000 auf 16500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den britischen Pharmariesen sehe er 2026 die branchenweit besten Chancen in puncto Wirkstoffentwicklung, eine starke operative Performance sowie eine überzeugende Bewertung, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 162,3EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

