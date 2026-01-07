    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 127,3EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Charles Pitman-King
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
