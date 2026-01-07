Nächste Phase des KI-Superzyklus läuft an: Was Anleger jetzt wissen sollten

Der KI-Hype ist noch lange nicht vorbei, doch er tritt in eine neue Phase ein. Nach Einschätzung von Mark Haefele, Chief Investment Officer beim UBS-CIO, bleibt der KI-Superzyklus intakt – auch wenn die leicht verdienten Kursgewinne zunehmend der Vergangenheit angehören.

Allein im vergangenen Jahr flossen laut UBS rund 420 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, 2025 könnten es bereits rund 570 Milliarden US-Dollar werden. Seit 2022 summieren sich die Investitionen damit auf fast 1,4 Billionen US-Dollar – mehr als das historische Apollo-Mondprogramm gekostet hat. Parallel legten die globalen Aktienmärkte um über 30 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung zu, ein Großteil davon im technologiegetriebenen Nasdaq-Umfeld.