    KI-Boom wird erwachsen

    Nächste Phase des KI-Superzyklus läuft an: Was Anleger jetzt wissen sollten

    Der KI-Superzyklus lebt – doch die Spielregeln ändern sich. Die massiven Investitionen der Tech-Riesen laufen weiter. Worauf es in der nächsten Boom-Phase ankommt.

    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Der KI-Hype ist noch lange nicht vorbei, doch er tritt in eine neue Phase ein. Nach Einschätzung von Mark Haefele, Chief Investment Officer beim UBS-CIO, bleibt der KI-Superzyklus intakt – auch wenn die leicht verdienten Kursgewinne zunehmend der Vergangenheit angehören.

    Allein im vergangenen Jahr flossen laut UBS rund 420 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, 2025 könnten es bereits rund 570 Milliarden US-Dollar werden. Seit 2022 summieren sich die Investitionen damit auf fast 1,4 Billionen US-Dollar – mehr als das historische Apollo-Mondprogramm gekostet hat. Parallel legten die globalen Aktienmärkte um über 30 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung zu, ein Großteil davon im technologiegetriebenen Nasdaq-Umfeld.

    Doch der Fokus verschiebt sich: Während die erste Phase des Booms stark von Bewertungsfantasie getragen war, rücken nun Erträge und freier Cashflow in den Mittelpunkt. UBS erwartet für das KI-Thema 2026 ein Kurspotenzial von rund 12 Prozent – primär getrieben durch Gewinnwachstum. Besonders die Anwendungs- und Intelligenzschicht gewinnt an Bedeutung, da hier Monetarisierung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird.

    Zugleich bleibt der Investitionshunger enorm. Die KI-Ausgaben sollen 2026 um 35 Prozent steigen, angeführt von Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta. Diese Konzerne finanzieren den Großteil der Investitionen bislang aus dem operativen Cashflow – bei stabilen Margen.

    Für Anleger bedeutet das laut der UBS-Analysten: Breite Streuung entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette wird wichtiger. Neben Infrastruktur rücken Anwendungen wie automatisierter Handel, digitale Werbung, Cybersicherheit oder Unternehmenssoftware in den Fokus. Der KI-Superzyklus lebt – doch künftig entscheidet weniger Fantasie, sondern reale Ertragskraft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
