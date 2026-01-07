KI-Boom wird erwachsen
Nächste Phase des KI-Superzyklus läuft an: Was Anleger jetzt wissen sollten
Der KI-Superzyklus lebt – doch die Spielregeln ändern sich. Die massiven Investitionen der Tech-Riesen laufen weiter. Worauf es in der nächsten Boom-Phase ankommt.
- KI-Superzyklus bleibt intakt, neue Regeln gelten.
- Investitionen in KI steigen bis 2026 auf 570 Mrd. USD.
- Fokus auf Erträge und Cashflow, nicht nur Fantasie.
Der KI-Hype ist noch lange nicht vorbei, doch er tritt in eine neue Phase ein. Nach Einschätzung von Mark Haefele, Chief Investment Officer beim UBS-CIO, bleibt der KI-Superzyklus intakt – auch wenn die leicht verdienten Kursgewinne zunehmend der Vergangenheit angehören.
Allein im vergangenen Jahr flossen laut UBS rund 420 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, 2025 könnten es bereits rund 570 Milliarden US-Dollar werden. Seit 2022 summieren sich die Investitionen damit auf fast 1,4 Billionen US-Dollar – mehr als das historische Apollo-Mondprogramm gekostet hat. Parallel legten die globalen Aktienmärkte um über 30 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung zu, ein Großteil davon im technologiegetriebenen Nasdaq-Umfeld.
Doch der Fokus verschiebt sich: Während die erste Phase des Booms stark von Bewertungsfantasie getragen war, rücken nun Erträge und freier Cashflow in den Mittelpunkt. UBS erwartet für das KI-Thema 2026 ein Kurspotenzial von rund 12 Prozent – primär getrieben durch Gewinnwachstum. Besonders die Anwendungs- und Intelligenzschicht gewinnt an Bedeutung, da hier Monetarisierung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird.
Zugleich bleibt der Investitionshunger enorm. Die KI-Ausgaben sollen 2026 um 35 Prozent steigen, angeführt von Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta. Diese Konzerne finanzieren den Großteil der Investitionen bislang aus dem operativen Cashflow – bei stabilen Margen.
Für Anleger bedeutet das laut der UBS-Analysten: Breite Streuung entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette wird wichtiger. Neben Infrastruktur rücken Anwendungen wie automatisierter Handel, digitale Werbung, Cybersicherheit oder Unternehmenssoftware in den Fokus. Der KI-Superzyklus lebt – doch künftig entscheidet weniger Fantasie, sondern reale Ertragskraft.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion