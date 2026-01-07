JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Studiendaten für das Medikament Bepirovirsen bei chronischer Hepatitis B hätten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame funktionale Heilungsrate gezeigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv, vorbehaltlich weiterer Details./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 21,71EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.



