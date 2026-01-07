Pensionsfonds verzockt sich: Milliardenloch bei Zahnarzt-Rente

Zu den Beklagten zählen die Düsseldorfer ApoBank, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forvis Mazars sowie das Land Berlin. Außerdem richtet sich die Klage gegen neun frühere Führungskräfte des Fonds. Ziel ist es, Verluste zurückzuholen, die rund die Hälfte des verwalteten Vermögens ausmachen.

Ein spektakulärer Rechtsstreit erschüttert die deutsche Pensionslandschaft: Die Zahnärzteversorgung Berlin, bekannt unter dem Kürzel VZB, verklagt frühere Prüfer, Berater und eigene Manager wegen eines Anlagefiaskos von mehr als 1 Milliarde Euro. Der Fonds hat beim Berliner Kammergericht beantragt, sämtliche Klagen gegen insgesamt 12 Beklagte in der Hauptstadt zu bündeln.

Betroffen sind rund 10.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte in Berlin, Brandenburg und Bremen, die monatlich Pflichtbeiträge von teils bis zu 1.500 Euro einzahlen. Ende 2024 belief sich das Anlagevermögen auf rund 2,2 Milliarden Euro. Anders als Arbeitnehmer sind sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern vollständig auf ihr Versorgungswerk angewiesen.

Der neu eingesetzte Verwaltungsausschuss spricht offen von jahrelangen Fehlinvestitionen. Gelder seien in riskante und teils schwer bewertbare Projekte geflossen. So berichtet Bloomberg, dass die Pensionskasse unter anderem in Hotels, Ferienanlagen, Start-ups und sogar in eine Garnelenfarm investiert hat. Insolvenzen einzelner Beteiligungen verursachten Verluste von 274 Millionen Euro, weitere Abschreibungen auf die größten Engagements beliefen sich auf 791 Millionen Euro.

Nach einer internen Neubewertung sei klar geworden, dass zahlreiche Anlagen weder den eigenen Richtlinien noch geltendem Recht entsprochen hätten. "Hätte der Wirtschaftsprüfer auch nur einige Stichproben bei der großen Anzahl von Krediten durchgeführt, hätte er sofort und unmittelbar bemerkt, dass die Gewährung dieser Kredite unzulässig war, da dies offensichtlich war", schrieben die Anwälte des VZB in dem Dokument, aus dem Bloomberg zitiert.

Brisant ist auch die Rolle der staatlichen Aufsicht. Zwar unterliegen Versorgungswerke der Kontrolle durch Landesbehörden, konkrete Aussagen zu möglichen Versäumnissen bleiben jedoch aus. Fest steht: Der Fall gilt bereits jetzt als eines der schwersten Beispiele einer schwelenden Krise bei berufsständischen Versorgungseinrichtungen in Deutschland.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



