    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    VZB zieht vor Gericht

    1833 Aufrufe 1833 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pensionsfonds verzockt sich: Milliardenloch bei Zahnarzt-Rente

    Ein finanzielles Desaster erschüttert die Altersvorsorge tausender Zahnärzte: Das Versorgungswerk der Berliner Zahnärztekammer steht nach aktuellen Schätzungen vor Verlusten von rund 1,1 Milliarden Euro.

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzielle Krise: 1,1 Mrd. Euro Verlust für Zahnärzte.
    • Klage gegen Prüfer und Manager wegen Anlagefiasko.
    • 10.000 Zahnärzte betroffen, hohe Pflichtbeiträge.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    VZB zieht vor Gericht - Pensionsfonds verzockt sich: Milliardenloch bei Zahnarzt-Rente
    Foto: Joko - imageBROKER.com

    Ein spektakulärer Rechtsstreit erschüttert die deutsche Pensionslandschaft: Die Zahnärzteversorgung Berlin, bekannt unter dem Kürzel VZB, verklagt frühere Prüfer, Berater und eigene Manager wegen eines Anlagefiaskos von mehr als 1 Milliarde Euro. Der Fonds hat beim Berliner Kammergericht beantragt, sämtliche Klagen gegen insgesamt 12 Beklagte in der Hauptstadt zu bündeln.

    Zu den Beklagten zählen die Düsseldorfer ApoBank, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forvis Mazars sowie das Land Berlin. Außerdem richtet sich die Klage gegen neun frühere Führungskräfte des Fonds. Ziel ist es, Verluste zurückzuholen, die rund die Hälfte des verwalteten Vermögens ausmachen.

    Betroffen sind rund 10.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte in Berlin, Brandenburg und Bremen, die monatlich Pflichtbeiträge von teils bis zu 1.500 Euro einzahlen. Ende 2024 belief sich das Anlagevermögen auf rund 2,2 Milliarden Euro. Anders als Arbeitnehmer sind sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern vollständig auf ihr Versorgungswerk angewiesen.

    Der neu eingesetzte Verwaltungsausschuss spricht offen von jahrelangen Fehlinvestitionen. Gelder seien in riskante und teils schwer bewertbare Projekte geflossen. So berichtet Bloomberg, dass die Pensionskasse unter anderem in Hotels, Ferienanlagen, Start-ups und sogar in eine Garnelenfarm investiert hat. Insolvenzen einzelner Beteiligungen verursachten Verluste von 274 Millionen Euro, weitere Abschreibungen auf die größten Engagements beliefen sich auf 791 Millionen Euro.

    Nach einer internen Neubewertung sei klar geworden, dass zahlreiche Anlagen weder den eigenen Richtlinien noch geltendem Recht entsprochen hätten. "Hätte der Wirtschaftsprüfer auch nur einige Stichproben bei der großen Anzahl von Krediten durchgeführt, hätte er sofort und unmittelbar bemerkt, dass die Gewährung dieser Kredite unzulässig war, da dies offensichtlich war", schrieben die Anwälte des VZB in dem Dokument, aus dem Bloomberg zitiert.

    Brisant ist auch die Rolle der staatlichen Aufsicht. Zwar unterliegen Versorgungswerke der Kontrolle durch Landesbehörden, konkrete Aussagen zu möglichen Versäumnissen bleiben jedoch aus. Fest steht: Der Fall gilt bereits jetzt als eines der schwersten Beispiele einer schwelenden Krise bei berufsständischen Versorgungseinrichtungen in Deutschland.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    VZB zieht vor Gericht Pensionsfonds verzockt sich: Milliardenloch bei Zahnarzt-Rente Ein finanzielles Desaster erschüttert die Altersvorsorge tausender Zahnärzte: Das Versorgungswerk der Berliner Zahnärztekammer steht nach aktuellen Schätzungen vor Verlusten von rund 1,1 Milliarden Euro.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     