JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische Autozulieferer nun so langsam die Kurve kriegen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 8,865EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

