WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Neukundengeschäft des IT-Leasinganbieters im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es habe damit den Erwartungen entsprochen./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 15,64EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Grenke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,70
Kursziel alt: 30,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
