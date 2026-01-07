JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Die Januar-Erneuerungsrunde habe die größten Preisrückgänge seit den späten 90ern gezeigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hossain stuft unter den Rückversicherern mit Munich Re nur eine Aktie mit "Overweight" ein. Er lobte den Ehrgeiz des Konzerns, bis Ende 2030 ein Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich 8 Prozent oder mehr pro Jahr zu erreichen./ajx/edh
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 524,8EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
