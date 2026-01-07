JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Die Januar-Erneuerungsrunde habe die größten Preisrückgänge seit den späten 90ern gezeigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hossain stuft unter den Rückversicherern mit Munich Re nur eine Aktie mit "Overweight" ein. Er lobte den Ehrgeiz des Konzerns, bis Ende 2030 ein Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich 8 Prozent oder mehr pro Jahr zu erreichen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 524,8EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 655

Kursziel alt: 655

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 655,00 € , was eine Steigerung von +24,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer