    ECOVACS präsentiert auf der CES 2026 seine Beschleunigung in Richtung einer umfassenden Servicerobotik

    LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS ROBOTICS, ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsrobotern, präsentiert auf der CES 2026 in Las Vegas seine neuesten Roboterlösungen der nächsten Generation für verschiedene Einsatzszenarien, darunter den brandneuen DEEBOT T90 PRO OMNI, die DEEBOT X12-Familie sowie den neuen Roboter-Fensterreiniger WINBOT, den Roboter-Rasenmäher GOAT und vieles mehr. ECOVACS ROBOTICS stellt außerdem seinen ersten Roboter-Poolreiniger ULTRAMARINE vor, der mit der neuesten Innovation im Bereich der verkörperten Intelligenz ausgestattet ist.

    David Cheng Qian, Vice Chairman of ECOVACS Group and CEO of ECOVACS ROBOTICS, Delivering Speech at CES 2026

    Diese umfassende Präsentation unterstreicht die Rolle von ECOVACS bei der Weiterentwicklung der Kategorie der Roboterstaubsauger von einem rasanten Wachstum hin zu einer ausgereifteren Phase, basierend auf seiner langjährigen technologischen Expertise und seinem tiefen Verständnis der globalen Nutzerbedürfnisse. Noch wichtiger ist, dass sie den Erfolg des Unternehmens bei der Beschleunigung der Anwendung von Kerntechnologien signalisiert, um die Entstehung eines diversifizierten, vollständigen Service-Robotik-Ökosystems voranzutreiben – ein Ansatz, der sowohl bei Verbrauchern als auch in der Branche breite Anerkennung gefunden hat. Und sie läutet ein neues Kapitel der verkörperten Intelligenz für die Servicerobotik ein.

    ECOVACS stellte auf der CES 2026 auch seine neue Markenidee „ECOVACS, Created for Ease" vor. David Cheng Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS, sagte, dass diese Idee das Engagement von ECOVACS widerspiegelt, Servicerobotik zu nutzen, um den Nutzern routinemäßige Haushaltsaufgaben abzunehmen und eine Welt der Leichtigkeit zu schaffen. „Created for Ease" ist mehr als nur eine Markenidee, es verkörpert auch die Verantwortung von ECOVACS als Branchenführer. Angetrieben von einem furchtlosen Innovationsgeist löst ECOVACS systematisch komplexe Herausforderungen, um sowohl die Technologie als auch das Benutzererlebnis kontinuierlich voranzutreiben und den Menschen einen müheloseren modernen Lebensstil zu ermöglichen.

    „ECOVACS wurde für eine einfachere intelligente Reinigung entwickelt und gehört zu den ersten Anbietern von Robotern mit integrierter Intelligenz. Damit treten wir in die nächste Phase unserer Entwicklung ein", so David Cheng Qian. „Auf der Grundlage eines tiefen Verständnisses der Nutzerbedürfnisse bauen wir unsere Führungsposition im Bereich der Servicerobotik durch die Einführung neuer Kategorien und bahnbrechender Technologien weiter aus. Geleitet von unserer neuen Markenidee „Created for Ease" (Entwickelt für mehr Komfort) sind wir bestrebt, unsere Mission „Robotics for All" (Robotik für alle) zu verwirklichen und eine bessere Zukunft zu gestalten, in der Roboter nahtlos in jedem Haushalt und überall zum Einsatz kommen."

