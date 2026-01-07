BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erträge und Kosten des Geldhauses dürften etwas besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Flora Bocahut in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet sie mit einer positiven Überraschung bei der Ankündigung eines Aktienrückkaufs mit einem prognostizierten Volumen von bis zu einer Milliarde Euro./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 33,20EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



