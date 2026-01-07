    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    Großauftrag für Boeing von Alaska Airlines

    Für Sie zusammengefasst
    • Alaska Airlines bestellt fünf Boeing 787-10 Flugzeuge.
    • 105 Maschinen des Typs 737-10 ebenfalls bestellt.
    • Flotte soll bis 2035 auf 550 Flugzeuge wachsen.
    SEATTLE (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Alaska Airlines übt alle Optionen auf Boeing -Maschinen des Typs 787 aus. Es seien fünf neue Flugzeuge des Großraum-Typs 787-10 bestellt worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Hinzu kommen 105 Maschinen des Typs 737-10, die große Variante der 737-Max-Familie, sowie die Option für 35 weitere Maschinen dieses Typs.

    Mit der Bestellung sei die Belieferung neuer Flugzeuge bis 2035 gesichert, hieß es in der Mitteilung. Alaska will sowohl alte Maschinen ersetzen als auch die Kapazitäten erhöhen.

    Laut Alaska Airlines umfasst das eigene Auftragsbuch bei Boeing damit nun 245 Flugzeuge, zusätzlich zu den 94 Max-Fliegern, die bereits betrieben werden. Insgesamt umfasst die Alaska-Flotte derzeit 413 Flugzeuge, bis 2030 sollen sie auf 475 und bis 2035 auf 550 wachsen./lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 43,41 auf Tradegate (06. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,96 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 259,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 277,00USD was eine Bandbreite von +24,68 %/+40,97 % bedeutet.




