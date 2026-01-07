Großauftrag für Boeing von Alaska Airlines
- Alaska Airlines bestellt fünf Boeing 787-10 Flugzeuge.
- 105 Maschinen des Typs 737-10 ebenfalls bestellt.
- Flotte soll bis 2035 auf 550 Flugzeuge wachsen.
SEATTLE (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Alaska Airlines übt alle Optionen auf Boeing -Maschinen des Typs 787 aus. Es seien fünf neue Flugzeuge des Großraum-Typs 787-10 bestellt worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Hinzu kommen 105 Maschinen des Typs 737-10, die große Variante der 737-Max-Familie, sowie die Option für 35 weitere Maschinen dieses Typs.
Mit der Bestellung sei die Belieferung neuer Flugzeuge bis 2035 gesichert, hieß es in der Mitteilung. Alaska will sowohl alte Maschinen ersetzen als auch die Kapazitäten erhöhen.
Laut Alaska Airlines umfasst das eigene Auftragsbuch bei Boeing damit nun 245 Flugzeuge, zusätzlich zu den 94 Max-Fliegern, die bereits betrieben werden. Insgesamt umfasst die Alaska-Flotte derzeit 413 Flugzeuge, bis 2030 sollen sie auf 475 und bis 2035 auf 550 wachsen./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 43,41 auf Tradegate (06. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,96 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 259,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 277,00USD was eine Bandbreite von +24,68 %/+40,97 % bedeutet.
Die prominentesten und folgenschwersten Abstürze, bei denen Boeing die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde, sind die der Boeing 737 MAX:
* Lion Air Flug 610 (Oktober 2018): 189 Todesopfer
* Ethiopian Airlines Flug 302 (März 2019): 157 Todesopfer
Gesamt für 737 MAX: 346 Todesopfer
Diese beiden Abstürze führten zum weltweiten Flugverbot der 737 MAX und gelten als die größte Krise in der Geschichte von Boeing.
Darüber hinaus gab es weitere schwerwiegende Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten 20 Jahren, bei denen Boeing zwar nicht die alleinige, aber oft eine "verwickelte" Rolle spielte, sei es durch technische Aspekte des Flugzeugs oder im Kontext der Untersuchung:
* Air India Express Flug 812 (Mai 2010): Eine Boeing 737-800 schoss bei der Landung über die Landebahn hinaus und ging in Flammen auf. 158 Todesopfer. (Ursachen waren eine Kombination aus Pilotenfehler und anderen Faktoren.)
* China Eastern Airlines Flug 5735 (März 2022): Eine Boeing 737-800 stürzte in China ab. 132 Todesopfer. (Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.)
* Jeju Air Flug (Dezember 2024 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 737-8AS schoss über die Landebahn hinaus und explodierte. 179 Todesopfer. (Berichte deuten auf Probleme mit dem Fahrwerk hin.)
* Aktueller Absturz in Indien (Juni 2025 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 787 stürzte ab. Über 290 Todesopfer. (Ursachen noch in Klärung.)
* Sriwijaya Air Flug 182 (Januar 2021): Eine Boeing 737-500 stürzte in Indonesien ins Meer. 62 Todesopfer.
Diese Liste ist nicht erschöpfend, da es in 20 Jahren viele Flugbewegungen und auch kleinere Zwischenfälle gegeben hat..
https://www.aeroinside.com/aircraft-type/b788/boeing-787-8-dreamliner#