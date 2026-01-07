BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Neun Marken der Lufthansa-Gruppe setzten auf die Vertriebslösung Nevio vom IT-Anbieter Amadeus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lufthansa mache damit einen Schritt zurück an die Spitze der technologischen Modernisierung in der Luftfahrt. Es seien aber zwei Jahre an Migrationsarbeit erforderlich./tih/edh
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 9,102EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.
